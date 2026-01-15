Ошибки, баги, вопросы - страница 1830

Alexey Viktorov:

Что-то я впервые с такой ситуацией столкнулся, хотя делал всё как делал раньше неоднократно.

2017.03.08 12:14:56.563 debug version of 'имя_советника.ex5', please recompile it
2017.03.08 12:14:56.563 loading of имя_советника (GBPUSD.m,H1) failed
2017.03.08 12:14:56.565 cannot load expert

‌Понятно, что перед запуском теста запускалась отладка на исторических данных, но вопрос - так должно быть? Или как?


1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user"

Slawa, 2017.02.22 07:46

Vladimir Karputov:

После этого попытался запустить визуальное тестирование уже из Терминала - но сразу получил ошибку (раньше такого никогда не было):

        2       08:29:25.593    MQL5    debug version of 'Ivan.ex5', please recompile it
Раньше автоматом перекомпилиловалось. Теперь всю автоматическую перекомпиляцию убрали. Только ручная компиляция

Тестировать можно, но в облако и удалённые агенты дебажная версия не выдаётся. Только локально

 

Несколько раз вылетало тестирование по "stoped by user" но никак не получалось уловить зависимость. И вот сейчас поймал одно совпадение: Если во время визуального тестирования изменить размер окна тестера, то тестирование останавливается. К сожалению это не единственная причина, были и другие.

ps; От-же-ж а повторить не получается.‌

 
Версии, почему такое происходит были разные: 

1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user"

 

Может ли МТ5 делать такой объём исходящего трафика? Причем трафик уходит не постоянно а с какой-то периодичностью(мне не понятной)

не подозревал бы МТ5, если бы падение объема трафика не коррелировало с выключением МТ5.

на терминале стоит один бот, но это чуть модифицированный макд сампл, количество баров в окне сведено к минимуму(но это не должно влиять на исходящий трафик)‌

синий чарт это загрузка процессора, красный это исходящий трафик‌

падение загрузки и трафика совпадает с выключением МТ5‌

 
Alexandr Bryzgalov:

Может ли МТ5 делать такой объём исходящего трафика?

Вот это грусть и большая печаль. Хранилище запороло исходник. Вначале на ровном месте не разрешило записать (версия 2.61) файл с ошибкой OutOfDate, а сейчас вот это:

‌После отката к предыдущей версии (2.60) - исходный файл поврежден

О‌ткат еще на одну версию назад (2.57) - и потом вперед (2.60) - возвращает корректный билд 2.60. Однако изменения, сделанные в билде 2.61 - пропали.

Уважаемые разработчики! @Slawa, c хранилищем все нормально?
Сложности с CopyRates‌ в индикаторе. Пример такой:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   if(prev_calculated==0)
     {
      Print("start");//<- попадаем сюда после CopyRates
     }
   else
     {
      MqlRates rates[];
      int result=CopyRates(_Symbol,_Period,0,rates_total+1,rates);//<- копируем больше, чем есть на графике
      if(result==-1)
         Print("error: ",_LastError);
     }
   return(rates_total);
  }

В результате имеем рестарт индикатора на каждом тике.

Ошибка принтуется? И зачем запрашивать больше, чем есть на графике?
 
Наверное, после запроса отсутствующей истории МТ её подгружает. Соответственно, индикатор пересчитывается.
