Ошибки, баги, вопросы - страница 1830
Что-то я впервые с такой ситуацией столкнулся, хотя делал всё как делал раньше неоднократно.
2017.03.08 12:14:56.563 loading of имя_советника (GBPUSD.m,H1) failed
2017.03.08 12:14:56.565 cannot load expert
Понятно, что перед запуском теста запускалась отладка на исторических данных, но вопрос - так должно быть? Или как?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user"
Slawa, 2017.02.22 07:46
Vladimir Karputov:
После этого попытался запустить визуальное тестирование уже из Терминала - но сразу получил ошибку (раньше такого никогда не было):
Тестировать можно, но в облако и удалённые агенты дебажная версия не выдаётся. Только локально
Несколько раз вылетало тестирование по "stoped by user" но никак не получалось уловить зависимость. И вот сейчас поймал одно совпадение: Если во время визуального тестирования изменить размер окна тестера, то тестирование останавливается. К сожалению это не единственная причина, были и другие.
ps; От-же-ж а повторить не получается.
Версии, почему такое происходит были разные:
1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user"
Может ли МТ5 делать такой объём исходящего трафика? Причем трафик уходит не постоянно а с какой-то периодичностью(мне не понятной)
не подозревал бы МТ5, если бы падение объема трафика не коррелировало с выключением МТ5.
на терминале стоит один бот, но это чуть модифицированный макд сампл, количество баров в окне сведено к минимуму(но это не должно влиять на исходящий трафик)
синий чарт это загрузка процессора, красный это исходящий трафик
падение загрузки и трафика совпадает с выключением МТ5
Может ли МТ5 делать такой объём исходящего трафика?
Вот это грусть и большая печаль. Хранилище запороло исходник. Вначале на ровном месте не разрешило записать (версия 2.61) файл с ошибкой OutOfDate, а сейчас вот это:
После отката к предыдущей версии (2.60) - исходный файл поврежден.
Откат еще на одну версию назад (2.57) - и потом вперед (2.60) - возвращает корректный билд 2.60. Однако изменения, сделанные в билде 2.61 - пропали.
Сложности с CopyRates в индикаторе. Пример такой:
В результате имеем рестарт индикатора на каждом тике.
Сложности с CopyRates в индикаторе. Пример такой:
