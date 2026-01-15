Ошибки, баги, вопросы - страница 1827

Почему в терминале без конца всплывает алерт End of Test Time. Как избавиться?
 
Andrey Dik:

‌ex новый не создается, или не получается переписать уже имеющийся?

Попробуйте какой нибудь утилитой посмотреть, какие программы держат ex файл и не дают его переписывать. Например, встроенные средства для этого есть в бесплатном командоре Multi Commander.

Ну не похоже это на проблемы МЕ. ‌

Ни переписать, ни удалить, ни средствами редактора, ни средствами windows невозможно скомпилированный файл - не достаточно прав доступа. Запускал программу Unlocker, которую мне тут Алексей посоветовал.

Программа пишет, что нет блокирующих процессов никаких. И ничего сделать с файлом не может. Лишь перезагрузка системы помогает.

Интересно, что если переименовать в редакторе файл перед компиляцией, то первая компиляция после переименования проходит успешно, а все последующие - нет. Опять переименовываю, компилирую - нормально. Компилирую ещё раз - опять ошибка. Т.е., первое создание ex4, ex5 проходят успешно, все последующие - нет, так как требуют перезаписи ex4, ex5.

И ещё: где-то в описаниях изменений в билдах, для какого-то из них было написано (здесь есть упоминание о 940 билде), что исправили ошибку, которая иногда приводила к невозможности компиляции именно с такой ошибкой.

PS. Словил ошибку компиляции ex5 write error 0 0, плюнул, не стал перезагружать систему. Просто закрыл терминал, закрыл редактор и ушёл по своим делам. Вернулся часов через пять, запустил редактор и, о чудо!!!, файл скомпилировался.

Да, ещё: ошибка (у меня) возникает в тех файлах, в которых используются #include - классы и библиотеки. Другие исходники, в которых нет подключаемых файлов, компилируются нормально‌.

 
Вот, про это я и спрашивал, то есть новый ex файл создается без проблем, а вот последующая компиляция приводит к ошибке. тогда похоже, что сам ME и блокирует и сам же не может получить к файлу доступ. тогда нужно провести контрольную проверку: скомпилировать новый ex, после чего закрыть ME и убедится, что процесс не запущен с помощью деспетчера, после этого попробовать удалить ex файл. если удалить получится - виновник сам ME.  
 
Почему в терминале без конца всплывает алерт End of Test Time. Как избавиться?
Наверное, остановить запущенную у вас ознакомительную версию индикатора или эксперта, который выдаёт этот алерт.
 
Спасибо, попробую.

Выше ещё дописал:

да, вижу теперь, это и получилась у Вас проверка которую я посоветовал - теперь понятно, глючит МЕ.

Не за что.‌

 

‌Если во время визуального теста навести курсор в область графика цены, то окно визуализации зависает.‌

2017.03.07 02:53:09.714 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1550 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.07 02:53:11.798 Terminal        Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1747 / 5005 Mb, HDD: 8583 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.07 02:53:11.798 Terminal        D:\MetaQuotes\MetaTrader 5

 
Об этом глюке читал сегодня на другом форуме, и при этом у "пострадавшего" был именно Win10.  В‌от поэтому Я и не ставлю новые системы, жду пару лет пока исправят баги и глюки, а уж потом перехожу. Не люблю пополнять ряды тестеров - нет времени этим заниматься)

P‌.S. Win7 - полёт нормальный) build 1550

 
Об этом глюке читал сегодня на другом форуме, и при этом у "пострадавшего" был именно Win10.  В‌от поэтому Я и не ставлю новые системы, жду пару лет пока исправят баги и глюки, а уж потом перехожу. Не люблю пополнять ряды тестеров - нет времени этим заниматься)

 
‌Если во время визуального теста навести курсор в область графика цены, то окно визуализации зависает.‌

2017.03.07 02:53:09.714 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1550 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.07 02:53:11.798 Terminal        Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1747 / 5005 Mb, HDD: 8583 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.07 02:53:11.798 Terminal        D:\MetaQuotes\MetaTrader 5

Судя по видео, у Вас максимальная скорость визуализации. Сдвиньте бегунок на одну позицию влево
