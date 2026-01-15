Ошибки, баги, вопросы - страница 1823
Доброго дня, не подскажите в чём дело, в терминале mt4 в маркет ничего нет, пробовал и перегрузить и перелогинется, с терминала кликая по балансу правильно перенаправляет в браузер в свой акаунт, а в окнах Главная, Избраное, Покупки пусто............ ?
Версия IE Какая ???
версия IE 11.0.9600.18537
вот дали совет помогло может кому сгодится !
проделайте следующие шаги
1. Щелкните в терминале Файл - Открыть каталог данный. В открывшейся папке перейдите в Terminal, а затем в папку Community.
2. Закройте терминал.
3. Удалите все * .dat файлы из папки C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
5. Если описанные выше действия не помогают, заново установить MetaTrader 4 в другую папку несистемной.
показывает огромное расширение спреда, при этом в стакане спред обычный.
в терминале открыт 1 чарт с 5000 барами,ни скриптов,ни советников,ни индкаторов не запущено,т.е. нельзя все свалить на тормоза стакана,т.к. в стакане еще приличная ликвидность,которую никто не поглощает. слева на тиковом графике видна прям пила из-за спреда.
фьючерс dax индекса на демо амр
void OnStart()
{
Print(TOSTRING(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)) +
TOSTRING(AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)) +
TOSTRING(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)));
MqlTick Tick;
double Margin;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 10, Tick.ask, Margin))
Print(Margin);
else
Print("ERROR: " + (string)GetLastError());
}
выдает
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.0
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) 0.0
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.6741345252135286
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) 943.58
Это результат двух запусков. Первый - помечен желтым. OrderCalcMargin и TickValue выдают нули - БАГ. Повторный запуска всегда выдает правильные значения.
После переключения на другой торговый сервер или после помещения чарта ранее не использовавшегося символа запуск скрипта
выдает
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.0
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1) 0.0
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.6741345252135286
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1) 943.58
Символ SGDJPY выбран в обзоре рынка?
Выбран. Нулевой результат случается только после первого запуска и не обязательно на SGD-символах.
В исходник SGDJPY случайно попал. Результат представлен уже для исправленной версии, где вместо "SGDJPY" стоит _Symbol.
Получилось воспроизвести?
Выбран. Нулевой результат случается только после первого запуска и не обязательно на SGD-символах.
Да, есть иногда такое дело на разных парах, и всегда на золоте, хотя раньше этого не замечал. Пришлось добавить в код такую штуку.
if(TickSizeSymbol==0 || TickValueSymbol==0) return;
с чем может быть связано такое?
однако вопрос все равно остался - откуда сервер берет аск и бид цены мимо стакана. что надо было намутить для этого.
