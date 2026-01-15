Ошибки, баги, вопросы - страница 1823

valera123:
Доброго дня, не подскажите в чём дело, в терминале mt4 в маркет ничего нет, пробовал и перегрузить и перелогинется, с терминала кликая по балансу правильно перенаправляет в браузер в свой акаунт, а в окнах Главная, Избраное, Покупки  пусто............ ?
Версия IE Какая ???
 
Vladimir Pastushak:
Версия IE Какая ???
версия IE 11.0.9600.18537
 
valera123:
версия IE 11.0.9600.18537

вот дали совет помогло может кому сгодится !

  проделайте следующие шаги

1. Щелкните в терминале Файл - Открыть каталог данный. В открывшейся папке перейдите в Terminal, а затем в папку Community.
2. Закройте терминал.
3. Удалите все * .dat файлы из папки C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
5. Если описанные выше действия не помогают, заново установить MetaTrader 4 в другую папку несистемной.


 
с чем может быть связано такое?

показывает огромное расширение спреда, при этом в стакане спред обычный.

в терминале открыт 1 чарт с 5000 барами,ни скриптов,ни советников,ни индкаторов не запущено,т.е. нельзя все свалить на тормоза стакана,т.к. в стакане еще приличная ликвидность,которую никто не поглощает. слева на тиковом графике видна прям пила из-за спреда.

фьючерс dax индекса на демо амр

 
После переключения на другой торговый сервер или после помещения чарта ранее не использовавшегося символа запуск скрипта
#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnStart()
{

  Print(TOSTRING(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)) +
        TOSTRING(AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)) +
        TOSTRING(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)));
  
  MqlTick Tick;
  
  double Margin;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 10, Tick.ask, Margin))
    Print(Margin);
  else
    Print("ERROR: " + (string)GetLastError());
}

выдает

2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.0
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)      
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       0.0
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.6741345252135286
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)      
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       943.58


Это результат двух запусков. Первый - помечен желтым. OrderCalcMargin и TickValue выдают нули - БАГ. Повторный запуска всегда выдает правильные значения. 

 
fxsaber:
После переключения на другой торговый сервер или после помещения чарта ранее не использовавшегося символа запуск скрипта

выдает

2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.0
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)      
2017.02.28 14:09:05.139 Test2 (USDSGD,H1)       0.0
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MetaQuotes-Demo
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) = EUR
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.6741345252135286
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)      
2017.02.28 14:09:16.156 Test2 (USDSGD,H1)       943.58


Это результат двух запусков. Первый - помечен желтым. OrderCalcMargin и TickValue выдают нули - БАГ. Повторный запуска всегда выдает правильные значения. 

Символ SGDJPY выбран в обзоре рынка?
 
Slawa:
Символ SGDJPY выбран в обзоре рынка?

Выбран. Нулевой результат случается только после первого запуска и не обязательно на SGD-символах.

В исходник SGDJPY случайно попал. Результат представлен уже для исправленной версии, где вместо "SGDJPY" стоит _Symbol.

Получилось воспроизвести? 

 
fxsaber:

Выбран. Нулевой результат случается только после первого запуска и не обязательно на SGD-символах. 

Да, есть иногда такое дело на разных парах, и всегда на золоте, хотя раньше этого не замечал. Пришлось добавить в код такую штуку.

// Исключим деление на "0"
  if(TickSizeSymbol==0 || TickValueSymbol==0) return;
При первом тике возвращает ноль, при последующих нормальные значения
 
ivanivan_11:
с чем может быть связано такое?

показывает огромное расширение спреда, при этом в стакане спред обычный.

в терминале открыт 1 чарт с 5000 барами,ни скриптов,ни советников,ни индкаторов не запущено,т.е. нельзя все свалить на тормоза стакана,т.к. в стакане еще приличная ликвидность,которую никто не поглощает. слева на тиковом графике видна прям пила из-за спреда.

фьючерс dax индекса на демо амр

техподдержка сообщила,что решают эту проблему сейчас.

однако вопрос все равно остался - откуда сервер берет аск и бид цены мимо стакана. что надо было намутить для этого.
 
Вынужден здесь задать вопрос, так как в теме по МТ4 никто из разработчиков не отвечает:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045

Artyom Trishkin, 2017.02.28 19:52

2017.03.01 01:43:30.843 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Продолжается эпопея с ошибкой:
EX4 write error         0       0
Есть кто-нибудь, кто сталкивался? Помогает только перезагрузка windows

Ошибка тянется с билда 1045.
