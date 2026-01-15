Попробуйте перезагрузить компьютер.

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2579
Так это понятно. Я думал срабатывает как-то лучше.
Не сочиняйте ерунды. Это по поводу спредов. Старая престарая сказка.
По поводу закрытия: При запуске терминала надо перебрать открытые позиции, взять ордера и сделки по ID позиции, перебрать сделки и прочесть их свойства. Сделка IN это открытие, сделка OUT это закрытие или полное или частичное. Таким образом у вас будет полная история частичных закрытий. А как вы их регулируете, где и когда закрывать очередную порцию это ваша фантазия.
Измените также имя переменной, только цифры не пропускает
Спасибо
Помогите разобраться в чём логическая ошибка с буферными массивами индикатора по отдельности всё работает, как объединяю, работает только зигзаг. Всё что отмечено жёлтым, относится к зигзагу.
Вот код:
коллеги понимаю в чем то тупой вопрос - сегодня утром запускал тесты все ок. Сейчас видимо идет обновление тестера? )
сервер выключен облачный - как я понял
тесты МТ 5 не запускаются
агентов переключал - все равно не работает
я еще правки вносил в своего робота - думал из за этого - потом вкл штатного робота - тоже тест не идет
тестер не отвечает
и кнопка старт справа внизу опять становится активна - а тестер висит.... в отдельном окне
постоянно такое окно и тестер висит - как настроить тестер чтобы тестил
не отслеживал в каком конкретно билде, но есть ощущение что
СМОГЛИ ! Поломали "Moving Average"
он теперь весь инкрементный (то есть и SMA тоже инкрементно рассчитывается) это хорошо, НО не учитываются особенности EMPTY_VALUE, а это ппц.
Точнее EMPTY_VALUE считается как обычное число и спокойно суммируется. В результате - переполнения.
По крайней мере при рассчёте от другого индикатора так
PS/ наверное это в "Ошибки,баги" надо было запостить..чуть-чуть темой промахнулся, перенесите
коллеги что означает эта надпись? облачный сервер выключен?
тестирование не возможно?
по прежнему ждет обновлений - тестер не тестит....(
коллеги я правильно понимаю, что пока тестер не работает....
постоянно такое окно и тестер висит - как настроить тестер чтобы тестил
Попробуйте перезагрузить компьютер.
Проверьте достаточность места на диске.
Попробуйте другой торговый инструмент.
ок спс пробую...
выбрал другой символ после перезагрузки компа и заработал вроде тестер
Данные в окне данных есть, но отрисовки красной и зеленой линии - иногда пропадают(А данные не пропали)
Возможно чем-то "перекрываются", разбери его на отдельные, посмотри что будет.