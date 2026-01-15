Попробуйте перезагрузить компьютер.

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2579

Andrei Sokolov #:

Так это понятно. Я думал срабатывает как-то лучше.

Не сочиняйте ерунды. Это по поводу спредов. Старая престарая сказка.

По поводу закрытия: При запуске терминала надо перебрать открытые позиции, взять ордера и сделки по ID позиции, перебрать сделки и прочесть их свойства. Сделка IN это открытие, сделка OUT это закрытие или полное или частичное. Таким образом у вас будет полная история частичных закрытий. А как вы их регулируете, где и когда закрывать очередную порцию это ваша фантазия.

 
Vitaly Muzichenko #:

Измените также имя переменной, только цифры не пропускает

Спасибо

 

Помогите разобраться в чём логическая ошибка с буферными массивами индикатора по отдельности всё работает, как объединяю, работает только зигзаг. Всё что отмечено жёлтым, относится к зигзагу.

Вот код:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6// было 4 (зигзаг) + 2 (доп сигнал)
#property indicator_plots   3// было 1 (зигзаг) + 2 (доп сигнал)
//--- plot ZigZag 
#property indicator_label1  "ZigZag"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  3
//---- отрисовка нижнего индикатора в виде символа Up
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrMagenta
#property indicator_width2  4
#property indicator_label2  "Up Arrows"
//---- отрисовка верхнего индикатора в виде символа Down 
#property indicator_type3   DRAW_ARROW
#property indicator_color3  clrLimeGreen
#property indicator_width3  4
#property indicator_label3 "Down Arrows"
//
//-------------Параметры------------------------------

//------------------------------------------------------------
//--- indicator buffers ZigZag 1
double ZigBuffer[], trend[],HighBar[],LowBar[];
//--- indicator buffers Signals
double HighestBuffer[];
double LowestBuffer[];
//---- Объявление целых переменных Signals
int min_rates_total;
double h,l;
bool cur_h,cur_l;
bool draw_up,draw_dn,initfl;
int  fPoint_i,sPoint_i,s_up,s_dn,drawf,lb;
//----------------------------------------------------------------
int OnInit()
 {
   min_rates_total=2;
   
   SetIndexBuffer(0,ZigBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,LowestBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,HighestBuffer,INDICATOR_DATA);
   //---- запрет на отрисовку индикатором пустых значений
  PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,NULL);
  PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,NULL);
  //---- символы для индикатора
  PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,233);
  PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,234);
   //---- установка позиции, с которой начинается отрисовка уровней Боллинджера
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total);
  //---- осуществление сдвига индикатора по горизонтали на Shift
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,Shift);
   SetIndexBuffer(3,trend,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(4,HighBar,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5,LowBar,INDICATOR_CALCULATIONS);
   //---- индексация элементов в буферах как в таймсериях   
  // ArraySetAsSeries(LowestBuffer,true);
  // ArraySetAsSeries(HighestBuffer,true);
     
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 

коллеги понимаю в чем то тупой вопрос - сегодня утром запускал тесты все ок. Сейчас видимо идет обновление тестера? )

сервер выключен облачный - как я понял

тесты МТ 5 не запускаются

агентов переключал - все равно не работает


я еще правки вносил в своего робота - думал из за этого - потом вкл  штатного робота - тоже тест не идет


тестер не отвечает


и кнопка старт справа внизу опять становится активна - а тестер висит.... в отдельном окне


постоянно такое окно и тестер висит  - как настроить тестер чтобы тестил


 

не отслеживал в каком конкретно билде, но есть ощущение что 

СМОГЛИ ! Поломали "Moving Average"

он теперь весь инкрементный (то есть и SMA тоже инкрементно рассчитывается) это хорошо, НО не учитываются особенности EMPTY_VALUE, а это ппц.

Точнее EMPTY_VALUE считается как обычное число и спокойно суммируется. В результате - переполнения. 

По крайней мере при рассчёте от другого индикатора так

PS/ наверное это в "Ошибки,баги" надо было запостить..чуть-чуть темой промахнулся, перенесите 

 

коллеги что означает эта надпись? облачный сервер выключен?

тестирование не возможно?

по прежнему ждет обновлений - тестер не тестит....(


 

коллеги я правильно понимаю, что пока тестер не работает....


 
Roman Shiredchenko #:

постоянно такое окно и тестер висит  - как настроить тестер чтобы тестил

Попробуйте перезагрузить компьютер.

Проверьте достаточность места на диске.

Попробуйте другой торговый инструмент.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Попробуйте перезагрузить компьютер.

Проверьте достаточность места на диске.

Попробуйте другой торговый инструмент.

ок спс пробую...

выбрал другой символ после перезагрузки компа и заработал вроде тестер


 
W1nd ReD #:

Данные в окне данных есть, но отрисовки красной и зеленой линии - иногда пропадают(А данные не пропали)

Возможно чем-то "перекрываются", разбери его на отдельные, посмотри что будет.

