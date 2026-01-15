Ошибки, баги, вопросы - страница 3602
MT4:
MT5:
В МТ4 мне больше нравится. Но даже для MT4 хотелось бы, что бы _print1 давал такой-же результат, как _print2. Но я не знаю, как бы это работало в C++, к стати.
Макросы MT4 и MT5 теперь работают по-разному. MT5 похож на C++ (но не то же самое, он более ограничен).
Итак, вам нужно изучить, как работают макросы. Чтобы получить то, что вы хотите, вам нужно добавить косвенность.
MQL5.
Спасибо большое!
Одно из возможных применений в MQL - добавить номер версии к идентификатору input переменной. Для того, чтобы с помощью .set файлов для предыдущих версий нельзя было установить значение параметра. В умолчательное значение номер версии был добавлен ради прикола.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Boyko, 2024.12.22 16:55
Интересно, что в выделенных местах плюс не понадобился.
Ничего нового.
Всем привет! Уважаемые коллеги, подскажите, почему не подгружаются результаты форвард-теста? В оптимизаторе МТ5 открываю, на вкладке "Оптимизация", папку с результатами оптимизации и форвард-теста, кликаю на один из результатов оптимизации, открывается только оптимизация, вкладки с форвард-тестом нет...
Кликаю на файл с результатами форвард-оптимизации, вообще ничего не открывается....
почему не подгружаются результаты форвард-теста?
В текущем формате opt-кешей Тестера форвард-данных нет.
Так есть. Формируется два файла. Один Оптимизаци, второф - Форвард оптимизации. Там по датам все совпадает. После даты в файле оптимизации стоит 01, в форвард-оптимизации - 04.
Спасибо, не знал - не пользовался этим режимом. Тогда не в курсе причин.
Как вызывать конструктор копирования?