Aleksandr Slavskii #:

Не, не прокатывает. Вырубается метаэдитор и с const  переменной...

Да, удивительная штука: отрубается, не спросив фамилию ))

Честно, впервые вижу такую реакцию Редактора на компиляцию. Даже нет никаких записей об ошибках...

 
Всем здравствуйте! Была блокировка аккаунта, срок вышел, но в качестве продавца пишет что нужно обратиться в сервисдеск, туда написать возможности нет, пишет, что до конца блокировки осталось меньше недели и на этом всё. Кто сталкивался, подскажите, как быть?
 
Aleksandr Goryachev #:
Дождаться разблокировки или написать на https://www.mql5.com/ru/contact

Volodymyr Zubov #:

Дак уже дождался, сверху плашку сняли, а в сервисдеск обратиться не могу

 
Aleksandr Slavskii #:

Методы для работы с массивами.  В справка описаны методы, которых нет. Зато есть методы не описанные в справке.

При попытке скомпилировать вот это:

Закрывается метаэдитор )))

Если вместо size подставить просто 3, то всё норм компилируется, а вот переменную не вывозит никак.

Вполне возможно, что я его как то не правильно применил, но мы об этом никогда не узнаем, так как этот метод не описан в справке. Эх.


ЗЫ. Я хотел написать  array.Resize(size), ну как в справке написано    int array.Resize(const int range_sizes[], const int reserve);

но в метаэдиторе ресайза не нашлось.

Спасибо за сообщение.
Ошибка компилятора исправлена.

Дополнительно: Array::Reserve не изменяет размер массива, а резервирует в место для указанного количества элементов, для предотвращения перевыделение памяти при добавлении новых элеменетов.
 
Ilyas #:

b4779, с включенной оптимизаций компилятора скрипт выполняется заметно  медленнее, чем во время профилирования.

Если после профилирования запустить EX5 - еще быстрее. Но стоит его скомпилировать в ME и запустить - медленно (на 20% - скрипт выполняется несколько секунд).

Что не так? Потенциально мешающие параллельные задачи на компе не запущены.

 
Добрый день. Последнее время в МТ5 перестали работать советники к (калькуляторы) например бесплатный HINN или Magic Keys. Перелопати интернет понимаю что ошибка связана с МТ5 но я не програмист  и не знаю как ее можно исправить. Бональные вещи переустановка МТ5  нажатие кнопки Алготрейдинг или написать брокеру потому что он блокирует советник все пробовал. Три разных брокера. Не работает не открывает позиции. Например при использовании Magic Keys пишет ошибку AutoTrading disabled by server. Может кто сталкивался с тако проблемой и ее как то решил. За ранее спасибо.
 
Сергей Ермоленко #:
AutoTrading disabled by server

Брокер запретил алготорговлю. Почему вы решили, что виноват МТ5 ?

Если раньше алготорговля была разрешена у этого брокера, то одна из причин по которой брокер мог запретить алготорговлю, это если советник отправлял сильно много запросов на открытие или модификацию позиций или ордеров.

 

http 403: "доступ к www.mql5.com запрещён"

вот такая вот теперь картинка в Windows, в привычном Яндекс-броузере. Сброс  cookie www.mql5.com не помогает

c мобилки нормально, из Linux через Epiphany ok (с него и пишу)

скажем так - не очень удобно

PS/ баг сайта: и скриншоты через ctrl-v в linux не вставляются. При редактировании их видно, после отправки нет. 

Maxim Kuznetsov #:

http 403: "доступ к www.mql5.com запрещён"

вот такая вот теперь картинка в Windows, в привычном Яндекс-броузере. Сброс  cookie www.mql5.com не помогает

Если вам это будет полезно, то у меня яндекс браузер норм отображает сайт. с него и пишу.

