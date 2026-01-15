Спасибо за сообщение.

Ошибки, баги, вопросы - страница 3606
Не, не прокатывает. Вырубается метаэдитор и с const переменной...
Да, удивительная штука: отрубается, не спросив фамилию ))
Честно, впервые вижу такую реакцию Редактора на компиляцию. Даже нет никаких записей об ошибках...
Всем здравствуйте! Была блокировка аккаунта, срок вышел, но в качестве продавца пишет что нужно обратиться в сервисдеск, туда написать возможности нет, пишет, что до конца блокировки осталось меньше недели и на этом всё. Кто сталкивался, подскажите, как быть?
Дождаться разблокировки или написать на https://www.mql5.com/ru/contact
Дак уже дождался, сверху плашку сняли, а в сервисдеск обратиться не могу
Методы для работы с массивами. В справка описаны методы, которых нет. Зато есть методы не описанные в справке.
При попытке скомпилировать вот это:
Закрывается метаэдитор )))
Если вместо size подставить просто 3, то всё норм компилируется, а вот переменную не вывозит никак.
Вполне возможно, что я его как то не правильно применил, но мы об этом никогда не узнаем, так как этот метод не описан в справке. Эх.
ЗЫ. Я хотел написать array.Resize(size), ну как в справке написано int array.Resize(const int range_sizes[], const int reserve);
но в метаэдиторе ресайза не нашлось.
Ошибка компилятора исправлена.
Дополнительно: Array::Reserve не изменяет размер массива, а резервирует в место для указанного количества элементов, для предотвращения перевыделение памяти при добавлении новых элеменетов.
b4779, с включенной оптимизаций компилятора скрипт выполняется заметно медленнее, чем во время профилирования.
Если после профилирования запустить EX5 - еще быстрее. Но стоит его скомпилировать в ME и запустить - медленно (на 20% - скрипт выполняется несколько секунд).
Что не так? Потенциально мешающие параллельные задачи на компе не запущены.
AutoTrading disabled by server
Брокер запретил алготорговлю. Почему вы решили, что виноват МТ5 ?
Если раньше алготорговля была разрешена у этого брокера, то одна из причин по которой брокер мог запретить алготорговлю, это если советник отправлял сильно много запросов на открытие или модификацию позиций или ордеров.
http 403: "доступ к www.mql5.com запрещён"
вот такая вот теперь картинка в Windows, в привычном Яндекс-броузере. Сброс cookie www.mql5.com не помогает
c мобилки нормально, из Linux через Epiphany ok (с него и пишу)
скажем так - не очень удобно
PS/ баг сайта: и скриншоты через ctrl-v в linux не вставляются. При редактировании их видно, после отправки нет.
Если вам это будет полезно, то у меня яндекс браузер норм отображает сайт. с него и пишу.