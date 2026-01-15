Ошибки, баги, вопросы - страница 3607
http 403: "доступ к www.mql5.com запрещён"
вот такая вот теперь картинка в Windows, в привычном Яндекс-броузере. Сброс cookie www.mql5.com не помогает
c мобилки нормально, из Linux через Epiphany ok (с него и пишу)
скажем так - не очень удобно
PS/ баг сайта: и скриншоты через ctrl-v в linux не вставляются. При редактировании их видно, после отправки нет.
в консоле по F12
----
Request URL:
https://www.mql5.com/
Request Method:
GET
Status Code:
403 Forbidden
Remote Address:
88.212.233.188:443
Referrer Policy:
strict-origin-when-cross-origin
Content-Length:
0
Date:
Wed, 08 Jan 2025 13:51:09 GMT
Server:
Angie
:authority:
www.mql5.com
:method:
GET
:path:
/
:scheme:
https
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding:
gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language:
ru,en;q=0.9,ja;q=0.8,ko;q=0.7
Cache-Control:
no-cache
Cookie:
_fz_fvdt=1718826568; utm_source=mt5terminal; utm_campaign=calendar.event; auth=c-sRMVShNSPIBTxDprs4LWRBh-cvx5hYTH_dhxpynZq3PzL4S0991jryX03nMbBqz0eutQ_pnX6nYLuEsAW42oRZZidmR3xGCjTyEwbslzmKhmnILuuPPt_kAkyokE0FRedP_j0tCvK8ic5qHH9iBOVU4awefuR6oF6w-UVdVF_msVuON0cEFKL2lwXtMHYe; lang=ru; _fz_uniq=5107339534046542286
Pragma:
no-cache
Priority:
u=0, i
Sec-Ch-Ua:
"Chromium";v="124", "YaBrowser";v="24.6", "Not-A.Brand";v="99", "Yowser";v="2.5"
Sec-Ch-Ua-Mobile:
?0
Sec-Ch-Ua-Platform:
"Windows"
Sec-Fetch-Dest:
document
Sec-Fetch-Mode:
navigate
Sec-Fetch-Site:
cross-site
Sec-Fetch-User:
?1
Upgrade-Insecure-Requests:
1
User-Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 YaBrowser/24.6.0.0 Safari/537.36
----
PS/ еще один БАГ нашёлся: по ctrl-c ctrl-v копируется/вставляется и JS в том числе. И он работает на странице. Повезёт если на сайт не пролезет :-) Фильтры отсутствуют
в консоле по F12
всё-же довольно любопытно как так внезапно заблокировался конкретный броузер..главное - как это вылечить
из командной строки curl www.mql5.com работет. альтернативные броузеры работают.
привычный яндекс-броузер - http 403 доступ запрещён :-) даже если удалить куки c.mql5.com, www.mql5.com на время выключить антивир и вообще incognito
невзирая на недавнюю смену ip-шника портала mql5.com (переезд? новое зеркало/шлюз ?)
всё-же довольно любопытно как так внезапно заблокировался конкретный броузер..главное - как это вылечить
Да, это странно ... потому что по ошибке 403 обычно ни один браузер не работает.
Но это всё - если никакой браузер не работает ... а для отдельного браузера - есть еще host file (cм пост #2 как это исправить) ... но это если у этого браузера есть свой host file (что вряд ли ...).
Привет. Подскажите, пожалста, как менять эти значения для тестера мт5?
Вот так -
--------------------
Или еще бывает так (как в МТ4 часто делают) - делают желаемые параметры в коде как default (по у молчанию), то есть - без выбора, а сразу которые нужны (чтобы при случайной перезагрузке Метатрейдера всё это "не съехало"), и тестируют и торгуют. Но в этом случае придется просто переименовывать советник "как бы для себя" - чтобы не спутать и так далее.
Вот - как это я делаю (для МТ4, советник публичный, разработка его публичная с версиями как исходниками и настройками - на англоязычном форуме) - просто пример (это переименованный для EUR/USD пары) -
На вашем примере этот параметр есть в инпутах, а я спрашиваю вот про это
и его нет в инпутах, он в другой вкладке, и от него зависят данные вот этом массиве
Выведете в инпуты (если для себя и код есть - то можно) -
... а иначе - я не знаю как ...
А как сделать чтоб этот инпут влиял на этот массив?
примеры в аттаче - тут в двух индикаторах посмотрите - как делали - это индикаторы Младена (там есть это).
Напрямую - никак. Создается индикатор-клон, который просто вызывает исходный индикатор через iCustom. Там последним параметром можно задать ApplyPrice - для него и сделать инпут в индикаторе-клоне.