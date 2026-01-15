Ошибки, баги, вопросы - страница 3607

Maxim Kuznetsov #:

http 403: "доступ к www.mql5.com запрещён"

вот такая вот теперь картинка в Windows, в привычном Яндекс-броузере. Сброс  cookie www.mql5.com не помогает

c мобилки нормально, из Linux через Epiphany ok (с него и пишу)

скажем так - не очень удобно

PS/ баг сайта: и скриншоты через ctrl-v в linux не вставляются. При редактировании их видно, после отправки нет. 

в консоле по F12

Request URL:

https://www.mql5.com/

Request Method:

GET

Status Code:

403 Forbidden

Remote Address:

88.212.233.188:443

Referrer Policy:

strict-origin-when-cross-origin

Content-Length:

0

Date:

Wed, 08 Jan 2025 13:51:09 GMT

Server:

Angie

:authority:

www.mql5.com

:method:

GET

:path:

/

:scheme:

https

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

Accept-Encoding:

gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language:

ru,en;q=0.9,ja;q=0.8,ko;q=0.7

Cache-Control:

no-cache

Cookie:

_fz_fvdt=1718826568; utm_source=mt5terminal; utm_campaign=calendar.event; auth=c-sRMVShNSPIBTxDprs4LWRBh-cvx5hYTH_dhxpynZq3PzL4S0991jryX03nMbBqz0eutQ_pnX6nYLuEsAW42oRZZidmR3xGCjTyEwbslzmKhmnILuuPPt_kAkyokE0FRedP_j0tCvK8ic5qHH9iBOVU4awefuR6oF6w-UVdVF_msVuON0cEFKL2lwXtMHYe; lang=ru; _fz_uniq=5107339534046542286

Pragma:

no-cache

Priority:

u=0, i

Sec-Ch-Ua:

"Chromium";v="124", "YaBrowser";v="24.6", "Not-A.Brand";v="99", "Yowser";v="2.5"

Sec-Ch-Ua-Mobile:

?0

Sec-Ch-Ua-Platform:

"Windows"

Sec-Fetch-Dest:

document

Sec-Fetch-Mode:

navigate

Sec-Fetch-Site:

cross-site

Sec-Fetch-User:

?1

Upgrade-Insecure-Requests:

1

User-Agent:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 YaBrowser/24.6.0.0 Safari/537.36

PS/ еще один БАГ нашёлся: по ctrl-c ctrl-v копируется/вставляется и JS в том числе. И он работает на странице. Повезёт если на сайт не пролезет :-) Фильтры отсутствуют 

 
Maxim Kuznetsov #:

в консоле по F12

всё-же довольно любопытно как так внезапно заблокировался конкретный броузер..главное - как это вылечить

из командной строки curl www.mql5.com работет. альтернативные броузеры работают.

привычный яндекс-броузер - http 403 доступ запрещён :-) даже если удалить куки c.mql5.com, www.mql5.com на время выключить антивир и вообще incognito

невзирая на недавнюю смену ip-шника портала mql5.com (переезд? новое зеркало/шлюз ?)

 
Maxim Kuznetsov #:
всё-же довольно любопытно как так внезапно заблокировался конкретный броузер..главное - как это вылечить

Да, это странно ... потому что по ошибке 403 обычно ни один браузер не работает.

  • Это или сторонний VPS как подсеть zomro (который заблокирован) - но у вас выше в посте есть IP в логе, и это не zomro; 
  • или временный бан по IP (см пост и ниже, и еще пост ),
  • или надо обновить Microsoft Edge WebView2 (у меня такое было на ноутбуке с Windows 11 - пришлось обновить этот WebView2),
  • или TLS 1.2 ...

Но это всё - если никакой браузер не работает ... а для отдельного браузера - есть еще host file (cм пост как это исправить) ... но это если у этого браузера есть свой host file (что вряд ли ...).

Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com - Проверьте все, что вводите во вкладку Сообщество 13505413.
Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com - Проверьте все, что вводите во вкладку Сообщество 13505413.
  • 2021.05.07
  • Aleksei Belousov
  • www.mql5.com
то этот VPS провайдер заблокирован вместе со своими подсетями - см пост 19. -------------- Если у вас тоже VPS провайдер myforexvps так как эта ветка - об ошибке у этого интернет провайдера. Если у вас в Zomro - то менять провайдера VPS на Или можете попробовать связаться с их суппотом - может они сделают так же
 

Привет. Подскажите, пожалста, как менять эти значения для тестера мт5?

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста, как менять эти значения для тестера мт5?

В случае тестирования в тестере?
Вот так -


Или еще бывает так (как в МТ4 часто делают) - делают желаемые параметры в коде как default (по у молчанию), то есть - без выбора, а сразу которые нужны (чтобы при случайной перезагрузке Метатрейдера всё это "не съехало"), и тестируют и торгуют. Но в этом случае придется просто переименовывать советник "как бы для себя" - чтобы не спутать и так далее.

Вот - как это я делаю (для МТ4, советник публичный, разработка его публичная с версиями как исходниками и настройками - на англоязычном форуме) - просто пример (это переименованный для EUR/USD пары) -

 
Sergey Golubev #:

В случае тестирования в тестере?
Вот так -


Или еще бывает так (как в МТ4 часто делают) - делают желаемые параметры в коде как default (по у молчанию), то есть - без выбора, а сразу которые нужны (чтобы при случайной перезагрузке Метатрейдера всё это "не съехало"), и тестируют и торгуют. Но в этом случае придется просто переименовывать советник "как бы для себя" - чтобы не спутать и так далее.

Вот - как это я делаю (для МТ4, советник публичный, разработка его публичная с версиями как исходниками и настройками - на англоязычном форуме) - просто пример (это переименованный для EUR/USD пары) -

На вашем примере этот параметр есть в инпутах, а я спрашиваю вот про это

и его нет в инпутах, он в другой вкладке, и от него зависят данные вот этом массиве


 
Andrei Sokolov #:

На вашем примере этот параметр есть в инпутах, а я спрашиваю вот про это

и его нет в инпутах, он в другой вкладке, и от него зависят данные вот этом массиве


Выведете в инпуты (если для себя и код есть - то можно) -

... а иначе - я не знаю как ...

 
Sergey Golubev #:

Выведете в инпуты (если для себя и код есть - то можно) -

... а иначе - я не знаю как ...

А как сделать чтоб этот инпут влиял на этот массив?

 

 
Andrei Sokolov #:

А как сделать чтоб этот инпут влиял на этот массив?

 

не знаю ... вы кодируете ... у меня все эти настройки по индикаторам и если надо - по советникам - в инпутах ...
примеры в аттаче - тут в двух индикаторах посмотрите - как делали - это индикаторы Младена (там есть это).
 
Andrei Sokolov #:

На вашем примере этот параметр есть в инпутах, а я спрашиваю вот про это

и его нет в инпутах, он в другой вкладке, и от него зависят данные вот этом массиве

Напрямую - никак. Создается индикатор-клон, который просто вызывает исходный индикатор через iCustom. Там последним параметром можно задать ApplyPrice - для него и сделать инпут в индикаторе-клоне.

