Ошибки, баги, вопросы - страница 1798

На чарте нажимаю ENTER, ввожу RTS-12.17 или rts-12.17 - не переключается.
 
fxsaber:
этот баг уже упоминался на форуме. все дело в точке в названии символа.
 
ivanivan_11:
Речь шла про MT5, но думал, что реализация такая же, как в MT4 - переключаюсь так на символ EURUSD.ecn (точка в названии).
 

При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.

Какова возможная природа такого исхода?

Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
 
fxsaber:

пустой стакан?!

на МК-демо половина символов не обновляется с августа 2016г.

я осенью писал,обещали поправить,не поправили. а я потом уже не проверял больше
 
ivanivan_11:
пустой стакан?!
Нет, все символы котируются и торгуются на демо. Однако, иногда по ним ноль проскакивает.
 
Metaquotes-Demo, SYMBOL_BID/ASK выдают нули!
#define Bid (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_BID))
#define Ask (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_ASK))

void OnStart()
{
  for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; (i >= 0) && (!IsStopped()); i--)
  {
    const string Symb = SymbolName(i, true);
    
    if (((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) &&
        ((Bid == 0) || (Ask == 0)))
      Print(Symb);
  }
}
Результат
GBPRUB_TOD
EURRUB_TOD
 
fxsaber:

такое поведение не только при долбежке, а иногда проскакивает, с момент выхода мт5 делаю в коде проверку - если равны Ask=Bid=0 - return 

 
Vladislav Andruschenko:

Написал в СД (четыре заявы только за сегодня) с полным воспроизведением. Не должно быть так!
 
fxsaber:
В СД обратили внимание на несоответствующий скрин. Заменил - стало понятно, что мой косяк. Извините
