Ошибки, баги, вопросы - страница 1798
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На чарте нажимаю ENTER, ввожу RTS-12.17 или rts-12.17 - не переключается.
этот баг уже упоминался на форуме. все дело в точке в названии символа.
При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.
Какова возможная природа такого исхода?Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.
Какова возможная природа такого исхода?Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
на МК-демо половина символов не обновляется с августа 2016г.
я осенью писал,обещали поправить,не поправили. а я потом уже не проверял больше
пустой стакан?!
#define Ask (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_ASK))
void OnStart()
{
for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; (i >= 0) && (!IsStopped()); i--)
{
const string Symb = SymbolName(i, true);
if (((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) &&
((Bid == 0) || (Ask == 0)))
Print(Symb);
}
}
EURRUB_TOD
При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.
Какова возможная природа такого исхода?Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
такое поведение не только при долбежке, а иногда проскакивает, с момент выхода мт5 делаю в коде проверку - если равны Ask=Bid=0 - return
такое поведение не только при долбежке, а иногда проскакивает, с момент выхода мт5 делаю в коде проверку - если равны Ask=Bid=0 - return
Metaquotes-Demo, SYMBOL_BID/ASK выдают нули!