Ошибки, баги, вопросы - страница 3601
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто-ж знает как вы рисовали "коробку" и линию..
а причины отличий могут быть :
время ? в смысле что разные смещения GMT
бары..в смысле опять-же время, но открытия/начала баров
Через событие и преобразование координат курсора мышки.
Нажимаю занятую клавишу на клавиатуре и появляется коробка.
По этим же координатам строится линия, только её цена2 - это тоже преобразование пикселя, который отсчитывается справа от шкалы.
И дальше создаётся линия, у которой ЦЕНА2 - это край графика.
У МТ5 от БайБит право - это лево?
UPD
Проверил на 4-трёх терминалах: здешний, Альпари, ICMarkets и Альфа-ФОрекс - везде работает как надо.
И только БайБит работает "противоположно".
да уж, умеете вы давать пояснения :-)
два несвязанных друг-с другом фрагмента кода ни о чём не говорят. У них даже общих переменных нет, вообще ничего общего.
---
можно предположить что некий Box_line_shift у вас где-то неверно высчитывается. От TimeLocal например. Или от TimeCurrent
да уж, умеете вы давать пояснения :-)
два несвязанных друг-с другом фрагмента кода ни о чём не говорят. У них даже общих переменных нет, вообще ничего общего.
---
можно предположить что некий Box_line_shift у вас где-то неверно высчитывается. От TimeLocal например. Или от TimeCurrent
Так а почему у 4-х брокеров работает
можно предположить что некий Box_line_shift у вас где-то неверно высчитывается. От TimeLocal например. Или от TimeCurrent
Так а почему у 4-х брокеров работает
Он вынесен в настройки - это количество пикселей от правой шкалы графика
будем продолжать гадать :-) где-то у вас напутано со временем.
у 4-х работает например потому что у них совпадает TimeCurrent и SymbolGetInteger(symbol,SYMBOL_TIME).. а в ByBit может разница в 3 часа. (и как раз на 3 часа у вас линия и перекосячилась)
будем продолжать гадать :-) где-то у вас напутано со временем.
у 4-х работает например потому что у них совпадает TimeCurrent и SymbolGetInteger(symbol,SYMBOL_TIME).. а в ByBit может разница в 3 часа. (и как раз на 3 часа у вас линия и перекосячилась)
Извиняюсь за конспирологию
Понял, поискать и проверить все манимуляции со временем
Обнаружил ошибку вычисления размера окна в пикселях.
Когда отключаетм чарт, то сначала размер окна (как высоту, так и ширину) вычисляет правильно.
Но когда я просто меняю цвет фона, то размер вычисляется словно существует основной чарт с рамкой шкалы цена-время, тогда как это не так.
Просьба исправить. Ломает всю логику.
Почему так нельзя?
Почему так нельзя?
Ограничение препроцессора MQL (работает без проблем в C++).
Надеюсь, новая версия справится с этим.
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как определить путь для включаемого файла, расположенного в другой папке?
Ален Верлейен , 2021.06.05 21:56
Ни то, ни другое не работает, поскольку препроцессор Metaquotes не реализует весь стандартный препроцессор C, макрорасширения не работают с #include. Это ограничение MQL.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Computed-Includes.html#Computed-Includes
Ограничение препроцессора MQL (работает без проблем в C++).
Надеюсь, новая версия справится с этим.
Спасибо.
MT4:
MT5:
В МТ4 мне больше нравится. Но даже для MT4 хотелось бы, что бы _print1 давал такой-же результат, как _print2. Но я не знаю, как бы это работало в C++, к стати.