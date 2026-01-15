Ошибки, баги, вопросы - страница 3603
Как вызывать конструктор копирования?
Здесь
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Boyko, 2024.12.26 20:24
невозможно (на сколько я понимаю) вызвать конструктор копирования если есть вот такой конструктор:
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Boyko, 2024.12.26 20:24
Явно указать, что нужно преобразовать в ссылку компилятор не позволяет:
Так-то это игрушечный пример и вряд ли это когда-либо создаст неудобства для реального кода
Здесь невозможно (на сколько я понимаю) вызвать конструктор копирования если есть вот такой конструктор:
Да, логично. В реальности никогда не сталкивался с необходимостью двух таких конструкторов одновременно.
Это больше намек в сторону того, что было бы круто, если бы можно было объявлять ссылки и преобразовывать указатель в ссылку. Хотя, я понимаю, что MQ никогда не добавит ссылки, скорее всего; в лучшем случае они научат компилятор пореже проверять указатели.
Это интересно, спасибо! А что это за синтаксис? Что-то типа разыменования?
Вопрос тех поддержке MT5.
1. Почему у меня не отображаются мои линии на М1, M3 которые я рисовал на старших ТФ? (исправте глюк)
2. Почему когда включено описания объектов их не видно слева у экрана при масштабировании? (верните обратно как было в MT4!)
Нет там всё стоит по полной "Показывать на всех ТФ"
Я бы попусту сюда не писал тогда.
Ещё выяснил что если рисуешь на старших ТФ тогда ниже чем на М5 не отображается
Если нарисовать на ТФ М1 тогда везде отображается
Бред какой-то!
Я скорее всего предполагаю в чем тут глюк! Если нет котирововк достаточных на М1 и начало линии или любого объекта за пределами истории котировок М1 тогда объект не отображается.
Я считаю что это некорректно и это необходимо исправить!
ТЕХ ПОДДЕРЖКА УСТРАНИТЕ ГЛЮКИ!
А вам это зачем ?