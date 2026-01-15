Ошибки, баги, вопросы - страница 3603

Vladislav Boyko #:

Как вызывать конструктор копирования?

Не понял проблемы. Допускаю, у меня сложности с терминологией.

 
fxsaber #:

Не понял проблемы. Допускаю, у меня сложности с терминологией.

Здесь

невозможно (на сколько я понимаю) вызвать конструктор копирования если есть вот такой конструктор:

Vladislav Boyko, 2024.12.26 20:24

Как вызывать конструктор копирования?

class A
  {
public:
   A(const A&) { Print(__FUNCSIG__); }
   A(A*)       { Print(__FUNCSIG__); }
   A()         { Print(__FUNCSIG__); }
  };

void OnStart()
  {
   A* a1 = new A;
   A  a2(a1);     // A::A(A*)
   delete a1;
  }

Явно указать, что нужно преобразовать в ссылку компилятор не позволяет:

A  a2((A&)a1); // '&' - reference cannot used

Так-то это игрушечный пример и вряд ли это когда-либо создаст неудобства для реального кода

 
Vladislav Boyko #:

Здесь невозможно (на сколько я понимаю) вызвать конструктор копирования если есть вот такой конструктор:

Так а зачем вызывать конструктор копирования, если явно пропихивается указатель при создании?

 
fxsaber #:

Так а зачем вызывать конструктор копирования, если явно пропихивается указатель при создании?

Да, логично. В реальности никогда не сталкивался с необходимостью двух таких конструкторов одновременно.

Это больше намек в сторону того, что было бы круто, если бы можно было объявлять ссылки и преобразовывать указатель в ссылку. Хотя, я понимаю, что MQ никогда не добавит ссылки, скорее всего; в лучшем случае они научат компилятор пореже проверять указатели.

[Удален]  
Vladislav Boyko #:

Как вызывать конструктор копирования?

void OnStart()
{
   A* a1 = new A;
   A  a2(*a1);     // A::A(const A&)
   delete a1;
}
 
Koldun Zloy #:

Это интересно, спасибо! А что это за синтаксис? Что-то типа разыменования?

 

Вопрос тех поддержке MT5.



1. Почему у меня не отображаются мои линии на М1, M3 которые я рисовал на старших ТФ? (исправте глюк)

2. Почему когда включено описания объектов их не видно слева у экрана при масштабировании? (верните обратно как было в MT4!)



Не тех. поддержка, но на ум сразу пришло кое-что. Может та настройка выделенная красным прямоугольником не включена у линий?


 
Igor Zakharev #:

Не тех. поддержка, но на ум сразу пришло кое-что. Может та настройка выделенная красным прямоугольником не включена у линий?


Нет там всё стоит по полной "Показывать на всех ТФ"

Я бы попусту сюда не писал тогда.

Ещё выяснил что если рисуешь на старших ТФ тогда ниже чем на М5 не отображается

Если нарисовать на ТФ М1 тогда везде отображается

Бред какой-то!

Я скорее всего предполагаю в чем тут глюк! Если нет котирововк достаточных на М1 и начало линии или любого объекта за пределами истории котировок М1 тогда объект не отображается.

Я считаю что это некорректно и это необходимо исправить!

ТЕХ ПОДДЕРЖКА УСТРАНИТЕ ГЛЮКИ!

 
Vladislav Boyko #:

Как вызывать конструктор копирования?

А вам это зачем ?

