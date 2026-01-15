Ошибки, баги, вопросы - страница 3597
В тестере, в спецификации инструмента (Золото) торговля запрещена.
Запускаю отладку, останавливаю на точке останова и вижу, что торговля разрешена.
Советник пытается открыть позицию и получает
Что я делаю не так?
Как определить, что торговля по этому символу запрещена?
всем доброго вечера! Возникла вот такая ситуация
В метатрейдере 4 в меню сервис в разделе графики исправил параметр загрузки истории побольше, чтобы загрузилось побольше истории котировок. Потом перезагрузил МТ 4 .
И после этого МТ 4 запустить не получается. Может кто знает как исправить этот параметр на прежний ,не устанавливая заново МТ 4?
Вопрос к знатокам WebSocket.
Тестирую на PostMan незащищенный websocket ws://.... с аутентификацией доступа через ACCESS_KEY, прописанный в Headers. Все работает корректно.
но при попытке запустить соединение сокета в MQL5 вылетает ошибка 4014. Код запускается с советника, а не с индикатора.
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Function is not allowed for call
Причем GET WebRequest работает нормально, так как в нем во входном параметре headers я передаю ACCESS_KEY.
Но с вебсокетом даже не понятно как передавать данный ключ.
В чем причина?
нашел ошибку. В настройках разрешенных url адресов указал номер порта, чего делать не надо было. ))
Аномальное поведение текущего билда с хэндлами индикатора.
Скринкаст прилагаю. Все три хэндла одинаковым номером инициализировались, что считается за баг. В результате три индикатора как 1 видит.
Если параметры расчёта (не рисования) у индикаторов одного типа одинаковы, то для расчёта используется один индикатор.
Там отступы линий МА сделаны. Нужно нарисовать канал из трех линий МА. Но - отрисовывается только 1 индикатор.
Формально один параметр у двух индикаторов сборный, вычисляется он до вызова индикаторов, а у третьего он не сборный - потому параметры не одинаковые, а у всех разные.
Подчеркнул зеленым, это на видео есть.
Я это видел. Это относится к параметрам рисования - сдвиг рассчитанной линии по горизонтали.
У индикатора есть две сущности:
Такого в доках и мануалах вроде не встречал, это странно. Ок, как в таком случае отобразить три iMA с разными смещениями? Смещения то по факту в тестере не отрисовываются, линия одна на все три. Выглядит всё в тестере как будто чего-то не хватает :)
Можно переименовать iMA, скомпилировать и вызвать как разные индикаторы.
Ладно, спасибо за инфо, что-нибудь придумаю. Может глюк билда.