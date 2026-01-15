Ошибки, баги, вопросы - страница 3597

Новый комментарий
 

В тестере, в спецификации инструмента (Золото) торговля запрещена.

Запускаю отладку, останавливаю на точке останова и вижу, что торговля разрешена.


Советник пытается открыть позицию и получает

  failed instant sell 0.00615627 Золото at 2686.00 sl: 2760.39 tp: 2611.61 [Trade disabled]

Что я делаю не так?

Как определить, что торговля по этому символу запрещена?

 
Профилировать в визуальном режиме Тестера нельзя?
 

всем доброго вечера! Возникла вот такая ситуация

В метатрейдере 4  в меню сервис  в разделе графики исправил параметр загрузки истории побольше, чтобы загрузилось побольше истории котировок. Потом перезагрузил МТ 4 .

И после этого МТ 4 запустить не получается. Может кто знает как исправить этот параметр на прежний ,не устанавливая заново МТ 4?

 

Вопрос к знатокам WebSocket.
Тестирую на PostMan незащищенный websocket ws://....  с  аутентификацией доступа через ACCESS_KEY, прописанный в Headers. Все работает корректно.


но при попытке запустить соединение сокета в MQL5 вылетает ошибка 4014. Код запускается с советника, а не с индикатора.

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Function is not allowed for call

 


   int socket = SocketCreate(SOCKET_DEFAULT);
   string Address = "http://176.xxx.xxx.xxx";
   int Port   = 4xx2;
   if(!SocketConnect(socket, Address, Port,1000))
    {
        Print("Ошибка подключения к серверу: ", GetLastError());  //Ошибка подключения. Код ошибки: 4014
        SocketClose(socket);
        return;
    }

Причем GET WebRequest работает нормально, так как в нем во входном параметре headers я передаю ACCESS_KEY.
Но с вебсокетом даже не понятно как передавать данный ключ. 
В чем причина?

 
Nikolai Semko #:

Вопрос к знатокам WebSocket.
Тестирую на PostMan незащищенный websocket ws://....  с  аутентификацией доступа через ACCESS_KEY, прописанный в Headers. Все работает корректно.


но при попытке запустить соединение сокета в MQL5 вылетает ошибка 4014. Код запускается с советника, а не с индикатора.

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Function is not allowed for call


Причем GET WebRequest работает нормально, так как в нем во входном параметре headers я передаю ACCESS_KEY.
Но с вебсокетом даже не понятно как передавать данный ключ. 
В чем причина?

нашел ошибку. В настройках разрешенных url адресов указал номер порта, чего делать не надо было. ))

 

Аномальное поведение текущего билда с хэндлами индикатора.

Скринкаст прилагаю. Все три хэндла одинаковым номером инициализировались, что считается за баг. В результате три индикатора как 1 видит.




 
Igor Zakharev #:

Аномальное поведение текущего билда с хэндлами индикатора.

Скринкаст прилагаю. Все три хэндла одинаковым номером инициализировались, что считается за баг. В результате три индикатора как 1 видит.



Если параметры расчёта (не рисования) у индикаторов одного типа одинаковы, то для расчёта используется один индикатор.

 
Artyom Trishkin #:

Если параметры расчёта (не рисования) у индикаторов одного типа одинаковы, то для расчёта используется один индикатор.

Там отступы линий МА сделаны. Нужно нарисовать канал из трех линий МА. Но - отрисовывается только 1 индикатор.

Формально один параметр у двух индикаторов сборный, вычисляется он до вызова индикаторов, а у третьего он не сборный - потому параметры не одинаковые, а у всех разные.

Подчеркнул зеленым, это на видео есть.


 
Igor Zakharev #:

Там отступы линий МА сделаны. Нужно нарисовать канал из трех линий МА. Но - отрисовывается только 1 индикатор.

Формально один параметр у двух индикаторов сборный, вычисляется он до вызова индикаторов, а у третьего он не сборный - потому параметры не одинаковые, а у всех разные.

Подчеркнул зеленым, это на видео есть.


Я это видел. Это относится к параметрам рисования - сдвиг рассчитанной линии по горизонтали.

У индикатора есть две сущности:

  1. Расчётная часть, имеющая хэндл,
  2. Рисуемая часть, рисующая на графике визуализацию рассчитанного в расчётной части по хэндлу.
Если на графике есть несколько одинаковых индикаторов, то все они имеют одну и ту же расчётную часть с одним и тем же хэндлом.
 

Такого в доках и мануалах вроде не встречал, это странно. Ок, как в таком случае отобразить три iMA с разными смещениями? Смещения то по факту в тестере не отрисовываются, линия одна на все три. Выглядит всё в тестере как будто чего-то не хватает :)

Можно переименовать iMA, скомпилировать и вызвать как разные индикаторы.

Ладно, спасибо за инфо, что-нибудь придумаю. Может глюк билда.

1...359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604...3696
Новый комментарий