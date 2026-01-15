Ошибки, баги, вопросы - страница 3595

JRandomTrader #:

Что-то не могу найти.

Никто не может, его там нет.
 

Как убрать из подсказок intellisense идентификаторы, letter case которых не соответствует набираемому тексту?

 
Vladislav Boyko #:

Как убрать из подсказок intellisense идентификаторы, letter case которых не соответствует набираемому тексту?

Хотя нет, там не в letter case дело.

Просто подсказки не уместны при описании класса/структуры/функции. Они создают неудобства.

Visual Studio не предлагает подсказки когда я описываю класс или метод, но предлагает внутри тела метода:

А когда вот это

class Base

после нажатия enter превращается в 

class BASE_LINE

, то это вызывает раздражение иногда, честно говоря

 

Крайне ошибочная подсказка с сигнатурой (при условии одинаковых имен объектов в разных case оператора switch). Там ведь даже количество параметров в единственном конструкторе разное


class Base
  {
private:
   int m_x;
protected:
       Base(int x) : m_x(x) {}
  };

class AAAAA : public Base
  {
public:
   AAAAA(int x) : Base(x) {}
  };

class BBBBB : public Base
  {
public:
   BBBBB(int x, double y) : Base(x) {}
  };

void OnStart()
  {
   switch(MathRand() % 3)
     {
      case 1:
        {
        AAAAA temp(1);
        break;
        }
      case 2:
        {
        BBBBB temp(1, 0);
        break;
        }
      default: break;
     }
  }
 

не работает поиск по файлам. Помогите плииз.

MetaEditor Version:5.00

buid 4620

11 Oct 2024


Жму Ctr+Shift+F, набираю нужный текст

фильтр *.*

папка %terminal%\MQL5

галка "поиск в подпапках"

Жму "найти все"

Итог: ничего не находит

 
проблема найдена. В папке  %terminal%\MQL5 находился огромный файл, который блокировал поиск.
 

Вопрос который был в другой теме , но ответа не было. 

Есть проблема что в индикаторе iBarShift может выдавать -1 при переключении тф графика, если там что-то, не знаю что, еще не прогрузилось. И возможность чтоб индикатор "подождал" пока  iBarShift будет выдавать значения больше -1, не повесив индикатор, я не нашел. 

Я нашел "костыль" для решения этой проблемы - при первом вызове считать не через время, а через индекс свечи. Но это костыль и усложнение кода. 


Просьба к разработчикам: дать ответ как сделать чтоб индикатор "подождал" пока загрузится все что нужно для iBarShift. А если такой возможности нет, то реализовать ее. 

 
Andrei Sokolov #:

Ответ я Вам давал. Вы его пропустили.

 
Я его не пропустил, он не подходит, тк, к примеру в выходные тиков нет, а нужно чтоб работало. 

 
Andrei Sokolov #:

Я его не пропустил, он не подходит, тк, к примеру в выходные тиков нет, а нужно чтоб работало. 

Вместо продолжения темы там, Вы решили её размножить? Таким образом можете не получить ответа ни там, ни здесь.

