Ошибки, баги, вопросы - страница 3595
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то не могу найти.
Как убрать из подсказок intellisense идентификаторы, letter case которых не соответствует набираемому тексту?
Как убрать из подсказок intellisense идентификаторы, letter case которых не соответствует набираемому тексту?
Хотя нет, там не в letter case дело.
Просто подсказки не уместны при описании класса/структуры/функции. Они создают неудобства.
Visual Studio не предлагает подсказки когда я описываю класс или метод, но предлагает внутри тела метода:
А когда вот это
class Base
после нажатия enter превращается в
, то это вызывает раздражение иногда, честно говоря
Крайне ошибочная подсказка с сигнатурой (при условии одинаковых имен объектов в разных case оператора switch). Там ведь даже количество параметров в единственном конструкторе разное
не работает поиск по файлам. Помогите плииз.
MetaEditor Version:5.00
buid 4620
11 Oct 2024
Жму Ctr+Shift+F, набираю нужный текст
фильтр *.*
папка %terminal%\MQL5
галка "поиск в подпапках"
Жму "найти все"
Итог: ничего не находит
Вопрос который был в другой теме , но ответа не было.
Есть проблема что в индикаторе iBarShift может выдавать -1 при переключении тф графика, если там что-то, не знаю что, еще не прогрузилось. И возможность чтоб индикатор "подождал" пока iBarShift будет выдавать значения больше -1, не повесив индикатор, я не нашел.
Я нашел "костыль" для решения этой проблемы - при первом вызове считать не через время, а через индекс свечи. Но это костыль и усложнение кода.
Просьба к разработчикам: дать ответ как сделать чтоб индикатор "подождал" пока загрузится все что нужно для iBarShift. А если такой возможности нет, то реализовать ее.
Вопрос который был в другой теме , но ответа не было.
Есть проблема что в индикаторе iBarShift может выдавать -1 при переключении тф графика, если там что-то, не знаю что, еще не прогрузилось. И возможность чтоб индикатор "подождал" пока iBarShift будет выдавать значения больше -1, не повесив индикатор, я не нашел.
Я нашел "костыль" для решения этой проблемы - при первом вызове считать не через время, а через индекс свечи. Но это костыль и усложнение кода.
Просьба к разработчикам: дать ответ как сделать чтоб индикатор "подождал" пока загрузится все что нужно для iBarShift. А если такой возможности нет, то реализовать ее.
Ответ я Вам давал. Вы его пропустили.
Ответ я Вам давал. Вы его пропустили.
Я его не пропустил, он не подходит, тк, к примеру в выходные тиков нет, а нужно чтоб работало.
Я его не пропустил, он не подходит, тк, к примеру в выходные тиков нет, а нужно чтоб работало.
Вместо продолжения темы там, Вы решили её размножить? Таким образом можете не получить ответа ни там, ни здесь.