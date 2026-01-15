Ошибки, баги, вопросы - страница 3596
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вместо продолжения темы там, Вы решили её размножить? Таким образом можете не получить ответа ни там, ни здесь.
Не размножить, а перенести.
Там ответа не было, и там тема "вопросы новичков". Я решил что есть вероятность что нормального ответа на эту проблему нет и написал здесь надеясь что этот вопрос дойдет до разработчиков. Тк если это так, то это серьезная недоработка самой среды разработки. А я за все хорошее и желаю всем, и mql всего лучшего.
Не размножить, а перенести.
Там ответа не было, и там тема "вопросы новичков". Я решил что есть вероятность что нормального ответа на эту проблему нет и написал здесь надеясь что этот вопрос дойдет до разработчиков. Тк если это так, то это серьезная недоработка самой среды разработки. А я за все хорошее и желаю всем, и mql всего лучшего.
Это Ваша недоработка от незнания. Возвращайтесь в ту тему.
Не размножить, а перенести.
Там ответа не было, и там тема "вопросы новичков". Я решил что есть вероятность что нормального ответа на эту проблему нет и написал здесь надеясь что этот вопрос дойдет до разработчиков. Тк если это так, то это серьезная недоработка самой среды разработки. А я за все хорошее и желаю всем, и mql всего лучшего.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3277#comment_44527232
Спасиб.
Странно работает NormalizeDouble() , точнее вообще не работает. Ожидалось что значения будут заполнены нулями после третьего знака. Считается за баг. В других местах числа в ручную разбирать приходится для округления. Если что - терминал ФИНАМА.
Видео приложил.
Странно работает NormalizeDouble() , точнее вообще не работает. Ожидалось что значения будут заполнены нулями после третьего знака. Считается за баг. В других местах числа в ручную разбирать приходится для округления. Если что - терминал ФИНАМА.
Подскажите, вылазит мне: 2024.12.02 17:20:22.903opening at market sl: 0.00 tp: 0.00 failed [Trade is disabled]
Английский не знаете? Переводчика нет?
А терминал тоже не знает аглицкий? Сам не может включить…)))