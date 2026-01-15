Ошибки, баги, вопросы - страница 3596

Artyom Trishkin #:

Вместо продолжения темы там, Вы решили её размножить? Таким образом можете не получить ответа ни там, ни здесь.

Не размножить, а перенести.

Там ответа не было, и там тема "вопросы новичков". Я решил что есть вероятность что нормального ответа на эту проблему нет и написал здесь надеясь что этот вопрос дойдет до разработчиков. Тк если это так, то это серьезная недоработка самой среды разработки. А я за все хорошее и желаю  всем, и mql всего лучшего.

 
Andrei Sokolov #:

Это Ваша недоработка от незнания. Возвращайтесь в ту тему.

 
Andrei Sokolov #:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3277#comment_44527232
Если iBarShift возвращает -1, тогда делаем ещё одну попытку через fBarShift. Это помогает уйти от этой проблемы. Так сам всегда делаю, когда использую iBarShift. Эту функцию использую, так как на сегодняшний день она чуть быстрее, чем fBarShift. 
 
скажите что это  за приколы с рассчётом маржи? 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  
  
         MqlTick tick;
         SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
  
  Print("FREE MARGIN="+AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE));
  m_trade.Buy(NormalizeDouble(0.1,2),Symbol(),tick.ask);
  }
 
Nikolai Semko #:
Спасиб.

 

Странно работает NormalizeDouble() , точнее вообще не работает. Ожидалось что значения будут заполнены нулями после третьего знака. Считается за баг. В других местах числа в ручную разбирать приходится для округления. Если что - терминал ФИНАМА.

Видео приложил.





 
Igor Zakharev #:

Странно работает NormalizeDouble() , точнее вообще не работает. Ожидалось что значения будут заполнены нулями после третьего знака. Считается за баг. В других местах числа в ручную разбирать приходится для округления. Если что - терминал ФИНАМА.



Вы своё десятичное число, которое ожидали увидеть, переведите в двоичное. Потом получившееся двоичное переведите в десятичное. Будете удивлены 
 
Подскажите, вылазит мне: 2024.12.02 17:20:22.903opening at market sl: 0.00 tp: 0.00 failed [Trade is disabled]

 
Alexander Bykov #:
Подскажите, вылазит мне: 2024.12.02 17:20:22.903opening at market sl: 0.00 tp: 0.00 failed [Trade is disabled]

Английский не знаете? Переводчика нет? 
Торговля отключена. Разрешите торговлю. 
 
Artyom Trishkin #:
Английский не знаете? Переводчика нет? 
Торговля отключена. Разрешите торговлю. 

А терминал тоже не знает аглицкий? Сам не может включить…)))

