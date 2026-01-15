Ошибки, баги, вопросы - страница 3605
Для простых типов проблем нет, можно явно приводить аргументы к указанному в нужной сигнатуре типу данных.
Согласен.
Логическое выражение.
Понял, спасибо. Значит предупреждение о несовпадении типа данных должно быть.
Понял, спасибо. Значит предупреждение о несовпадении типа данных должно быть.
Не должно быть.
Методы для работы с массивами. В справка описаны методы, которых нет. Зато есть методы не описанные в справке.
При попытке скомпилировать вот это:
Закрывается метаэдитор )))
Если вместо size подставить просто 3, то всё норм компилируется, а вот переменную не вывозит никак.
Вполне возможно, что я его как то не правильно применил, но мы об этом никогда не узнаем, так как этот метод не описан в справке. Эх.
ЗЫ. Я хотел написать array.Resize(size), ну как в справке написано int array.Resize(const int range_sizes[], const int reserve);
но в метаэдиторе ресайза не нашлось.
Ну, чисто логически, если входной параметр const
значит переменную нельзя. Я попробовал бы поставить перед переменной
array.Reserve(const size);
но абсолютно неуверен, что прокатит.
Не, не прокатывает. Вырубается метаэдитор и с const переменной.
Да и не просит эта функция константную переменную.
Через дефайн только. Во многих функциях переменные не прокатывают, только значения. В массивах размеры задаются значениями.
Спасибо, но
, суть моего коммента не в вопросе как сделать, чтоб работало.
Коммент по сути просто указывает на ошибку, без каких бы то ни было вопросов.
Чтоб работало проще воспользоваться
ArrayResize(array,size,size)