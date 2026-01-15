Ошибки, баги, вопросы - страница 3591
Вопрос знающим:
Предлагал, когда еще сервис-деск был -- https://www.mql5.com/ru/forum/271954
Скажите, а зачем? Может сможем предложить иное решение...
Скажите, а зачем? Может сможем предложить иное решение...
Нет проблем с иными решениями. Спасибо.
Почему стек помещает больше, чем указано в #property stacksize?
Я что-то неправильно измерил?
К пользовательскому размеру, мы добавляем до 4MB, чтобы гарантировать стек для встроенных MQL функций
Дополнительно
Правильно ли я понимаю, что MQL_MEMORY_USED возвращает размер кучи?
Да, размер явно использованной пользователем памяти из кучи, под динамические массивы и объекты.
Стек, индикаторные буфера, торговые данные (массивы в параметрах OnCalculate) сюда не попадают.
Привет. Подскажите, как сделать чтоб при новом окне графика, торговая история была отключена?
Сохранить дефолтный шаблон с отключенной историей. Сам не пробовал, но должно сработать.