Ошибки, баги, вопросы - страница 3590
Подскажите есть ли стандартная - не стандартная функция. для импорта экспорта JSON файл конфиг символа?
Искал в хелпе не нашел, поиском то же никак не найду по кодабазе.
Общая задача. Загружать кастом символы с бинанса. Параметры брать с подходящего бабит символа. И далее тестить стратегии.
С загрузкой М1 разобрался, вручную JSON импортнул. Но для массовой загрузки разных кастом символов, писать с нуля JSON парсер, чтоб потом через функции ниже задавать параметры для кастом символа не хочется.
CustomSymbolSetInteger
Set the integer type property value for a custom symbol
CustomSymbolSetDouble
Set the real type property value for a custom symbol
CustomSymbolSetString
Set the string type property value for a custom symbol
CustomSymbolSetMarginRate
Set the margin rates depending on the order type and direction for a custom symbol
CustomSymbolSetSessionQuote
Set the start and end time of the specified quotation session for the specified symbol and week day
CustomSymbolSetSessionTrade
По идее если в терминале есть кнопка. на неё должна быть MQL5 функция.
Добрый день
Хочу средствами MT5 достучаться до биржи Gate.io по протоколу WebSocket
В C# код у меня работает
В настройках Mt5 добавил адрес
Взял пример из документации по WebSocket
вставил свой адрес и порт 443
вставил свою строку которая отправляется в C#
Соединяюсь и отправляют запрос на Ping
В логе получается вот так
Проверял побайтно буферы что уходят в запросе.
Идентичные.
Подскажите в чем проблема у меня или терминала
Непосредственно в MetaTrader нету WebSocket :-)
глубоко технически: Ошибка возникает потому-что gate.io ожидает запроса upgrade до WS, а вы ему суёте http-get :-)
если у вас работает всё на C# так и используйте то что работает из MQL.
Вот тут статья,
https://www.mql5.com/ru/articles/8196
пробовал и по ней
вот такой скрипт
В логе есть запрос на Upgrade
Но по итогу лог получается вот такой
Подарите кто-нибудь vps на 1 день...
Гляньте в личку
Меняли ли что-то в стандартном rand () последнее время? Уж больно сильно он стал быстрым, практически не наблюдается отставания от самых быстрых генераторов.
Вот результаты 1e8 запусков генераторов:
rand: 49994534.82247627 622ms
lcg: 49997782.38364048 614ms
xor32: 49997232.20708256 615ms
Вопрос знающим:
Давным-давно смотрел коды открывающие различные окна терминала МТ4. Возможно и это было там. Писал их кажется «колдун злой».
Вопрос знающим:
нет.
в смысле что без DLL или обращений к WinAPI сие невозможно