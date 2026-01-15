Ошибки, баги, вопросы - страница 1795

Новый комментарий
 
Результат пытки Metaquotes-Demo
2017.02.10 20:35:06.920 Trades  '5122740': instant buy 1.00 USDNOK at 8.37467 (deviation: 100)
2017.02.10 20:35:07.355 Trades  '5122740': accepted instant buy 1.00 USDNOK at 8.37467 (deviation: 100)
2017.02.10 20:35:07.942 Trades  '5122740': deal #117181192 buy 1.00 USDNOK at 8.37392 done (based on order #133565854)
2017.02.10 20:35:07.945 Trades  '5122740': order #133565854 buy 1.00 / 1.00 USDNOK at 8.37392 done in 1024.357 ms
Тормоза детектед!
 

Может уже пора договориться с Касперским ???? 

Надоело, последний билд рубит даже если ставишь в исключения.... 

 
fxsaber:
Результат пытки Metaquotes-Demo
2017.02.10 20:35:06.920 Trades  '5122740': instant buy 1.00 USDNOK at 8.37467 (deviation: 100)
2017.02.10 20:35:07.355 Trades  '5122740': accepted instant buy 1.00 USDNOK at 8.37467 (deviation: 100)
2017.02.10 20:35:07.942 Trades  '5122740': deal #117181192 buy 1.00 USDNOK at 8.37392 done (based on order #133565854)
2017.02.10 20:35:07.945 Trades  '5122740': order #133565854 buy 1.00 / 1.00 USDNOK at 8.37392 done in 1024.357 ms
Тормоза детектед!
Похоже, тормоза не тяжело зафиксировать, если написать грамотный скрипт. Вот, что довольно быстро получается при пинге 50 мс
2017.02.10 21:32:42.726 Trades  '5122740': exchange buy 1.00 Si-3.17 at market
2017.02.10 21:32:42.796 Trades  '5122740': accepted exchange buy 1.00 Si-3.17 at market
2017.02.10 21:32:42.806 Trades  '5122740': deal #117193624 buy 1.00 Si-3.17 at 58810 done (based on order #133580668)
2017.02.10 21:32:42.808 Trades  '5122740': order #133580668 buy 1.00 / 1.00 Si-3.17 at 58810 done in 81.663 ms
2017.02.10 21:32:42.810 Trades  '5122740': modify #133580668 buy 1.00 Si-3.17 sl: 0, tp: 0 -> sl: 58710, tp: 58910
2017.02.10 21:32:42.886 Trades  '5122740': accepted modify #133580668 buy 1.00 Si-3.17 sl: 0, tp: 0 -> sl: 58710, tp: 58910
2017.02.10 21:32:42.888 Trades  '5122740': modify #133580668 buy 1.00 Si-3.17 -> sl: 58710, tp: 58910 done in 78.188 ms
2017.02.10 21:32:42.888 Trades  '5122740': exchange sell 1.00 Si-3.17 at market, close #133580668 buy 1.00 Si-3.17 58810
2017.02.10 21:32:43.079 Trades  '5122740': accepted exchange sell 1.00 Si-3.17 at market, close #133580668 buy 1.00 Si-3.17 58810
2017.02.10 21:32:43.079 Trades  '5122740': deal #117193626 sell 1.00 Si-3.17 at 58810 done (based on order #133580670)
2017.02.10 21:32:43.080 Trades  '5122740': order #133580670 sell 1.00 / 1.00 Si-3.17 at 58810 done in 192.146 ms
2017.02.10 21:32:43.081 Trades  '5122740': buy limit 1.00 Si-3.17 at 58713
2017.02.10 21:32:43.221 Trades  '5122740': accepted buy limit 1.00 Si-3.17 at 58713
2017.02.10 21:32:43.222 Trades  '5122740': order #133580671 buy limit 1.00 / 1.00 Si-3.17 at market done in 141.851 ms
2017.02.10 21:32:43.222 Trades  '5122740': cancel order #133580671 buy limit 1.00 Si-3.17 at 58713
2017.02.10 21:32:43.652 Trades  '5122740': accepted cancel order #133580671 buy limit 1.00 Si-3.17 at 58713
2017.02.10 21:32:43.653 Trades  '5122740': cancel #133580671 buy limit 1.00 Si-3.17 at market done in 430.484 ms
Напоминаю, это Metaquotes-Demo. Не справляется MT5 с нагрузкой по какой-то причине.
 

Ошибка при компиляции

#define MACRO1  "123"
#define MACRO2( X )             MACRO1 X
void OnStart()
{
        Print( MACRO2( "4567" ));
}
 

Ошибка при выполнении

QNAN / 0 -> zero divide, а должно быть

QNAN / 0 =  QNAN 

 

Ошибка при компиляции

class A {};
void OnStart()
{
        A * const a = new A;
        A *b1 = dynamic_cast<A*>( a ); //error: cannot convert from const pointer to nonconst pointer
        A *b2 =                   a;   //нормально
        delete a;
}
 
 
Vladimir Pastushak:

Может уже пора договориться с Касперским ???? 

Надоело, последний билд рубит даже если ставишь в исключения.... 

 

Чистая винда, чистый каспер, ставлю терминал , каспер упорото его вырезает.

Никакие добавления в исключения не помогают...... 

 
MetaTrader 5 x64 build 1530 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 09.00, Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, RAM: 9163 / 16301 Mb, HDD: 1142 / 30000 Mb, GMT+02:00
Не работает Comment
void OnStart()
{
  MqlTradeRequest Request = {0};
  MqlTradeResult Result = {0};
  
  OrderSend(Request, Result);
  
  Comment(__FUNCTION__);
//  ChartRedraw();
}
1...178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802...3696
Новый комментарий