OnTick() не вызывается в тестере на таймфрейме D1
В MT5 выставляю в визуальном тестировании символ RTS-12.19, таймфрейм D1, Все тики. Ставлю точку останова в начале события OnTick(), запускаю в отладке, но ни один советник не останавливается. Почему?
На других таймфреймах советник останавливается в точке останова?
Какой билд клиентского терминала?
Сегодня на билде 2022 точка останова была проигнорирована.
Мои действия: запущен редактор MetaEditor, терминал не запущен. Ставлю точку останова на функции вызываемой из OnTick() и нажимаю F5 (отладка на реальных данных) - запускается терминал и запускается советник, хотя советник при отладке должен был остановится на точке останова. Закрываю график. И заново запускаю отладку из MetaEditor через F5 - в этот раз советник останавливается на точке останова.
Добавлено: воспроизводимость 100% -> редактор MetaEditor запущен, терминал не запущен. При попытке отладке на реальных данных (F5) точка останова игнорируется.
На H12 и меньше останавливается. Билд 2190
редактор MetaEditor запущен, терминал не запущен. При попытке отладке на реальных данных (F5) точка останова игнорируется.
Хоть запущен терминал, хоть не запущен, хоть в отладке на истории, хоть в тестере: на таймфрейме D1 OnTick() не выполняется.
Проверьте пожалуйста в билде 2204. Один раз у меня на D1 проскочило точку останова в OnTick() - а потом (при последующих запусках) точка останова срабатывала.
Проверил - то же самое: из OnInit() сразу попадает в OnTester().
Может влияет положение ползунка в визуальном окне тестера стратегий?
Нет. На H12 работает при том же положении.
