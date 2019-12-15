OnTick() не вызывается в тестере на таймфрейме D1

В MT5 выставляю в визуальном тестировании символ RTS-12.19, таймфрейм D1, Все тики. Ставлю точку останова в начале события OnTick(), запускаю в отладке, но ни один советник не останавливается. Почему?
 
Вы-бы снимок сделали с точкой останова. Если точка поставлена на объявление статической переменной, пиши пропал...
 
Я в курсе, где не надо ставить точку. Пробовал несколько советников в разных местах
 
Ivan Titov:
Какой билд клиентского терминала?

 
Сегодня на билде 2022 точка останова была проигнорирована.


Мои действия: запущен редактор MetaEditor, терминал не запущен. Ставлю точку останова на функции вызываемой из OnTick() и нажимаю F5 (отладка на реальных данных) - запускается терминал и запускается советник, хотя советник при отладке должен был остановится на точке останова. Закрываю график. И заново запускаю отладку из MetaEditor через F5 - в этот раз советник останавливается на точке останова.


Добавлено: воспроизводимость 100% -> редактор MetaEditor запущен, терминал не запущен. При попытке отладке на реальных данных (F5) точка останова игнорируется.


На H12 и меньше останавливается. Билд 2190

 
Хоть запущен терминал, хоть не запущен, хоть в отладке на истории, хоть в тестере: на таймфрейме D1 OnTick() не выполняется.

 
Проверьте пожалуйста в билде 2204. Один раз у меня на D1  проскочило точку останова в OnTick() - а потом (при последующих запусках) точка останова срабатывала.

 
Проверил - то же самое: из OnInit() сразу попадает в OnTester().

 
Может влияет положение ползунка в визуальном окне тестера стратегий?

Нет. На H12 работает при том же положении.

