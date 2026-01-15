Ошибки, баги, вопросы - страница 3592
Привет. Подскажите, как сделать чтоб при новом окне графика, торговая история была отключена?
А никак. Эта кнопка почему то не сохраняется в шаблонах. Хоть как делай, торговая история всё равно будет показана на новом графике.
Это баг такой или фича, я хз.
В настройках есть способ скрыть\отобразить торговую историю:
Скрываем, закрываем график, где она есть. Открываем новый. Убеждаемся, что он чист, создаём дефолтный шаблон...
Наверное снимка совсем недостаточно, но всё-же попробую спросить. Вдруг кто поймёт и скажет что так и должно быть…
Почему магик ордера в структуре MqlTradeRequest не соответствует действительности? Если так должно быть, то когда магик отложенного ордера будет показан в структуре MqlTradeRequest
И что самое непонятное, trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE не бывает…
Вот подготовил короткий код.
Открываются два ордера. И вот код функции
Казалось бы должен печатать все типы транзакций… Ан нет. Только два типа. Это видимо сделано для повышения скорости обработки, но это кажется перебор…
Результат отладки на исторических данных
А где тип TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE ведь он кажется должен быть…
Калькулятор ковариации
Калькулятор дисперсии
Очевидно, что дисперсия должна так-же рассчитываться по выборке, т.е. (size-1)
Не читается дата записанная в файл. Что не так?
Вывод:
LJ 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) -----
NS 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) Date1=2024.11.28 09:22:00
QS 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) Str= 1732785720 2024.11.28 09:22
QQ 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) Date2=1970.01.01 00:00:00
CL 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) StrStr[0]= 1732785720 StrStr[1]=2024.11.28 StrStr[2]=09:22
DJ 0 12:44:54.122 TestScript (EURUSD,H4) Date3=1970.01.01 00:00:00
Это - неочевидно.
В статистике есть понятия "полная выборка" и "подвыборка".
Для полной выборки считается size. Для подвыборки (например, в скользящем окне) считается size-1