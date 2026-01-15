Ошибки, баги, вопросы - страница 3586
Ошибки при отправке уведомлений из терминала MT5 и МТ4.
В журнале MT5:
2024.10.04 15:46:00.232 Notifications send request failed (raw - read failed, 0 error, 1 bytes needed)
В журнале MT4:
2024.10.04 15:53:42.219 Notifications: 'Test message from ...... not sent to .......
Зачем вы второй раз указываете на то, что в тестере не работает???
OnChartEvent в тестере работать не может в принципе. И ЧТО???
1. Потому, что стартовый вопрос был связан с тестером.
2. OnChartEvent работает в тестере, но с ограничениями.
Господа, я вчера обновил МТ5 до 4585 и если раньше было UTC 0, то теперь один показывает UTC 0, другой - UTC +3, 3й - UTC +2
и как мне теперь всё это безобразие вернуть к UTC 0??? Дайте функцию выбора времени в терминале;
Поддерживаю.
Кусок кода для поиска bid и ask в стакане:
Всё гораздо проще.
Максимальное количество показываемых заявок в стакане. По моим наблюдениям и как правило это чётное количество. Следовательно SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH/2 это заявки BUY и SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH/2-1 будут заявки SELL. Те самые которые вы назвали ценами Bid и Ask
Но у меня есть другая проблема.
Подписка на стакан проходит без ошибок, а в OnBookEvent() проходят не все символы. Почему не проходят, как определить причину?
Как у такой структуры заменить массив на вектор?
Не понял, нужен вектор или массив векторов. Но имхо, оба варианта сделать несложно:
Тогда в журнале:
Не понял, нужен вектор или массив векторов.
Привел простую структуру. Поэтому нужен вектор определенной длины, чтобы структура оставалась простой - без сложных объектов (подходит для union и т.д.).
Похоже, что никак не сделать.
struct DATA_VECTOR { vector<double> Vector; }; union UNION { DATA_VECTOR d1; // 'DATA_VECTOR' has objects and cannot be used as union member double d2; };
Вот любите Вы всё усложнять, коллега ))
Я пошёл немного другим путём:
Компилятор такое пропустил. Но в run-time получилось так:
И в итоге ошибки посыпались в журнале:
Честно, не знаю, ошибся компилятор или run-time.
Компилятор не должен был пропустить.
Видимо, разработчикам нужно проверять и другие типы на эту уязвимость.