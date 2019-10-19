Вопрос по записи файла
Но, если открыть файл в блокноте, то все есть. Прилагаю скрин:
с Экселем научитесь работать, формат ячеек настройте
У вас разделитель - запятая? точка с запятой?
Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_READ,";");// открываем файл HandleWrite=FileOpen(File_NameW,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV,",");
Почему разные?
Чтобы в файле .csv разделить значения по ячейкам, нужно писать каждую. ячейку отдельно.
FileWrite(HandleWrite, time[x][0]); FileWrite(HandleWrite, time[x][1]);//запись файла
Так нужно. Данные считываемого файла не мои, а записываемого мне нужно именно разделитель запятая.
Чтобы в файле .csv разделить значения по ячейкам, нужно писать каждую. ячейку отдельно.
Попробовал так(вторая картинка блокнот):
for(int x=schet-1; x>=0; x--) { FileWrite(HandleWrite, time[x][0]); FileWrite(HandleWrite, time[x][1]);//запись файла }
с Экселем научитесь работать, формат ячеек настройте
Выделил колонку и выбрал правой кнопкой формат ячеек, разные варианты не помогает.
тогда не знаю, просто на Ваш вопрос раз 50 уже отвечал разным людям по скайпу - очень распространено, что в Экселе данные не корректно отображаются у клиентов, а проблема в автоформате ячеек , но как Вы писали выше в блокноте все корректно
Нашел решение, по памяти помню подсказывали, что дробную часть нужно ставить вместо запятой точку и убрать галочку использовать системные разделители.
Вопрос закрыт, проблема была в excel.
не совсем так - точка или запятая определяется региональными настройками в Виндовс, что то про разделитель
ну если работает, ну и отлично!
