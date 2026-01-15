Ошибки, баги, вопросы - страница 3582
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня вообще никаких бед с ним нет, я прекрасно вижу что условия отрабатываются в онлайне,
у меня нет никаких панелек которые следят за событиями, может в этом дело
кстати в самом Spy ошибка на ошибке - он должен быть в обычной форме с полными массивами ohlc; сейчас выдаёт CustomEvent даже без тика при подкачке истории; SymbolInfoTick лучше не вызывать (в данном случае), наличие тика и bid и так известны ; И вместо 0 лучше использовать ChartID() сохранённый в OnInit().
тормоза конечно это не вылечит, они от другого..но то что такой Spy вообще работал - заслуга разработчиков MT
Сильно извиняюсь, распечатал не правильный индикатор. Перепутал правильный с чем то своим экспериментальным.
Правильный конечно без SymbolInfoTick, так как он там вообще не нужен.В советнике используется этот индикатор.
А что это за дребедень такая, Spy? Дайте посмотреть…
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566
кстати в самом Spy ошибка на ошибке - он должен быть в обычной форме с полными массивами ohlc; сейчас выдаёт CustomEvent даже без тика при подкачке истории; SymbolInfoTick лучше не вызывать (в данном случае), наличие тика и bid и так известны ; И вместо 0 лучше использовать ChartID() сохранённый в OnInit().
тормоза конечно это не вылечит, они от другого..но то что такой Spy вообще работал - заслуга разработчиков MT
Какая там может быть ошибка, там код из 3 строк..., дальше в роботе создаются хендлы к нужным символами и ловятся события, тик по каждому символ, если что и тормозит, то это дальнейшая логика, доп индикаторы и т.д.
Не вижу что там может быть не надёжного, работает как часы, тики передаются все, раз в сутки, а то и реже бывает сообщение что индикатор медленный.., но работа индикатор идет дальше, это не в момент открытия позиции же,
А что это за дребедень такая, Spy? Дайте посмотреть…
Индикатор шпион, как могли пропустить его
https://www.mql5.com/ru/articles/234
Я передаю ГетМикросекондсКаунт из шпиона и считаю задержку на доставку события в принимающем советнике.
В среднем получается достаточно хорошо (конкретных цифр сейчас не приведу, не помню), но периодически случаются всплески задержек до нескольких секунд.
На этот случай из таймера генерирую синтетические тики раз в Х мс и все равно исполняю алгоритм.
Индикатор шпион, как могли пропустить его
https://www.mql5.com/ru/articles/234
Спасибо. Почти прочёл.
Вот меня интересует такой вопрос: Ведь статья лохматого 2011 года… Прошло аж ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ! Представляете на сколько изменился язык?
Я не знаю у всех-ли брокеров имеются стаканы цен по валютным парам, но MQ-Demo работает с огромным успехом.
На любом графике можно получить тики любой валютной пары. Следовательно получив тик по паре, можно с огромным успехом получить и новый бар, и значения любого индикатора, и может ещё кому что пожелается в пределах разумного.
Спасибо. Почти прочёл.
Вот меня интересует такой вопрос: Ведь статья лохматого 2011 года… Прошло аж ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ! Представляете на сколько изменился язык?
Я не знаю у всех-ли брокеров имеются стаканы цен по валютным парам, но MQ-Demo работает с огромным успехом.
На любом графике можно получить тики любой валютной пары. Следовательно получив тик по паре, можно с огромным успехом получить и новый бар, и значения любого индикатора, и может ещё кому что пожелается в пределах разумного.
там какой-то нюанс был, надо искать в комментариях
пока нашел упоминание в Учебник https://www.mql5.com/ru/book/automation/experts/experts_ontick
внизу есть заметка - Обратите внимание, что событие OnBookEvent (если оно транслируется для символа) поступает чаще, чем OnTick.
но затык вроде в другом был, может кто помнит??
там какой-то нюанс был, надо искать в комментариях
пока нашел упоминание в Учебник https://www.mql5.com/ru/book/automation/experts/experts_ontick
внизу есть заметка - Обратите внимание, что событие OnBookEvent (если оно транслируется для символа) поступает чаще, чем OnTick.
но затык вроде в другом был, может кто помнит??
Так это ещё лучше. Чаще не реже.
Комментарии к статье я прочёл все. Ничего о затыках не встретил.
Впрочем если у кого есть возможность проверить наличие стакана у других ДЦ, просьба поделиться результатом.