У меня вообще никаких бед с ним нет, я прекрасно вижу что условия отрабатываются в онлайне,

у меня нет никаких панелек которые следят за событиями, может в этом дело

 
Maxim Kuznetsov #:

кстати в самом Spy ошибка на ошибке - он должен быть в обычной форме с полными массивами ohlc; сейчас выдаёт CustomEvent даже без тика при подкачке истории; SymbolInfoTick лучше не вызывать (в данном случае), наличие тика и bid и так известны ; И вместо 0 лучше использовать ChartID() сохранённый в OnInit().

тормоза конечно это не вылечит, они от другого..но то что такой Spy вообще работал - заслуга разработчиков MT

Сильно извиняюсь, распечатал не правильный индикатор. Перепутал правильный с чем то своим экспериментальным.

Правильный конечно без SymbolInfoTick, так как он там вообще не нужен.

#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

input long Chart = 0; // идентификатор графика-получателя события
input int Index = 0;

int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int, const double &[] )
{
  if (prev_calculated)
    EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL);
  
  return(rates_total);
}
В советнике используется этот индикатор.
 
Alexey Viktorov #:

А что это за дребедень такая, Spy? Дайте посмотреть…

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566

 
Maxim Kuznetsov #:

Какая там может быть ошибка, там код из 3 строк..., дальше в роботе создаются хендлы к нужным символами и ловятся события, тик по каждому символ, если что и тормозит, то это дальнейшая логика, доп индикаторы и т.д.

Не вижу что там может быть не надёжного, работает как часы, тики передаются все, раз в сутки, а то и реже бывает сообщение что индикатор медленный.., но работа индикатор идет дальше, это не в момент открытия позиции же, 

 
А то, что может мешаться мышка и прочие действия отлавливаться с графика.., в реал торговом терминале вроде и делать нечего... И тем более рабочем графике. 
 
Alexey Viktorov #:

А что это за дребедень такая, Spy? Дайте посмотреть…

Индикатор шпион, как могли пропустить его

https://www.mql5.com/ru/articles/234

Я передаю ГетМикросекондсКаунт из шпиона и считаю задержку на доставку события в принимающем советнике.

В среднем получается достаточно хорошо (конкретных цифр сейчас не приведу, не помню), но периодически случаются всплески задержек до нескольких секунд.

На этот случай из таймера генерирую синтетические тики раз в Х мс и все равно исполняю алгоритм.

 
lynxntech #:

Индикатор шпион, как могли пропустить его

https://www.mql5.com/ru/articles/234

Спасибо. Почти прочёл.

Вот меня интересует такой вопрос: Ведь статья лохматого 2011 года… Прошло аж ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ! Представляете на сколько изменился язык?

Я не знаю у всех-ли брокеров имеются стаканы цен по валютным парам, но MQ-Demo работает с огромным успехом.

На любом графике можно получить тики любой валютной пары. Следовательно получив тик по паре, можно с огромным успехом получить и новый бар, и значения любого индикатора, и может ещё кому что пожелается в пределах разумного.

 
Alexey Viktorov #:

Спасибо. Почти прочёл.

Вот меня интересует такой вопрос: Ведь статья лохматого 2011 года… Прошло аж ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ! Представляете на сколько изменился язык?

Я не знаю у всех-ли брокеров имеются стаканы цен по валютным парам, но MQ-Demo работает с огромным успехом.

На любом графике можно получить тики любой валютной пары. Следовательно получив тик по паре, можно с огромным успехом получить и новый бар, и значения любого индикатора, и может ещё кому что пожелается в пределах разумного.

там какой-то нюанс был, надо искать в комментариях

пока нашел упоминание в Учебник https://www.mql5.com/ru/book/automation/experts/experts_ontick

внизу есть заметка -  Обратите внимание, что событие OnBookEvent (если оно транслируется для символа) поступает чаще, чем OnTick.

но затык вроде в другом был, может кто помнит??


lynxntech #:

там какой-то нюанс был, надо искать в комментариях

пока нашел упоминание в Учебник https://www.mql5.com/ru/book/automation/experts/experts_ontick

внизу есть заметка -  Обратите внимание, что событие OnBookEvent (если оно транслируется для символа) поступает чаще, чем OnTick.

но затык вроде в другом был, может кто помнит??

Так это ещё лучше. Чаще не реже.

Комментарии к статье я прочёл все. Ничего о затыках не встретил.

Впрочем если у кого есть возможность проверить наличие стакана у других ДЦ, просьба поделиться результатом.

