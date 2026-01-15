Ошибки, баги, вопросы - страница 1774
Более того
A() { Print( __FUNCTION__ ); } //в MQL вызывается, в С++ - нет
};
void g( int i )
{
if ( i )
return;
static A a;
}
void OnStart()
{
g( 1 );
}
В терминале МТ5 есть для примера советники (MACD Sample и Moving Averages), так вот, если в коде этих советников в хендел индикатора вставить конкретный ТФ, например PERIOD_H4, вместо "_Period", то при тесте по ценам открытия на старших ТФ возникает ошибка загрузки индикатора: cannot load indicator 'MACD' [4805] и как следствие: tester stopped because OnInit failed. Какие мнения? Может я делаю, что-т не так?
Дело в том, что авто валидация на мой взгляд проверяет советники по ценам открытия и это проблема. Пробовал вставлять индикатор, как кастомный, ошибка та же.
int OnInit(void)
{
//--- prepare trade class to control positions if hedging mode is active
ExtHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MA_MAGIC);
ExtTrade.SetMarginMode();
//--- Moving Average indicator
ExtHandle=iMA(_Symbol,PERIOD_H4,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(ExtHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("Error creating MA indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//--- ok
return(INIT_SUCCEEDED);
}
не могу отвечать своим покупателям в личку, фин. операции заблокированы, покупатели возмущаются из-за того что не могут активировать купленные продукты.
писал заявку в СД #1656656
исправьте уже в конце-то концов
при попытке вывести средства финансовые операции блокируются.вы бы хоть написали что пока не нужно выводить и дату когда будет можно
я уже две заявки отписал, ни на одну нет ответа #1656656, #1655558:
В MT4 переключаясь с MetaQuotes-Demo на торговый сервер JustForex-Live (и обратно) правая ценовая шкала обрезается.
Возможно, это связано с тем, что в JustForex-Live символы имеют название EURUSD.ecn.
а еще иногда при смене с 5 значного на 4 значный сервер - и обратно - остается 4 знака на шкале
"Макс. загрузка депозита: 125.30%"
В одном из сигналов
Поскольку модель оптимизатора агентская, то что мешает реализовать одиночный прогон, пройденный уже через еще незавершивший работу оптимизатор?
Например, оптимизирую. Осталось еще несколько часов. Но я вижу уже интересные результаты. Хочу посмотреть какой-то из хороших одиночных результатов - прогнать в бэктестере. Но при этом не останавливать оптимизацию (особенно актуально для ГА). Можно ли в такой ситуации освободить один из локальных агентов и направить ему одиночный прогон. А затем дальше загружать оптимизационными пакетами этот агент.
А то сейчас исследования встают колом, пока оптимизатор не закончит. А это иногда ну очень долго.
Нет, никто не будет усложнять тестер ради этого.
Проблему легко решить второй копией терминала, где можно параллельно гонять одиночные расчеты, пока идет долгая оптимизация.
По факту у любого трейдера, активно занимающегося исследованиями, стоит не один и не два терминала. На одном торговля, на другом тесты и и тд в зависимости от запросов.
Все так. Но как перекидывать входные параметры одиночного прогона в тестер другого терминала, что во вкладке Результатов еще незавершенной оптимизации?
И не будет ли конфликта, если второй терминал запустить, как terminal64-2.exe (/portable) - копия terminal64.exe в той же папке. Это чтобы использовать ту же Bases-папку. Или же достаточно сделать общую Bases-папку через mklink?