ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаБета-распределениеMathMomentsBeta 

MathMomentsBeta

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов бета-распределения.

double  MathMomentsBeta(
   const double  a,              // первый параметр бета-распределения (shape1)
   const double  b,              // второй параметр бета-распределения (shape2)
   double&       mean,           // переменная для среднего значения
   double&       variance,       // переменная для дисперсии  
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса
   int&          error_code      // переменная для кода ошибки
   );

Параметры

a

[in]   Первый параметр бета-распределения (shape1).

b

[in]   Второй параметр бета-распределения (shape2).

mean

[out]  Переменная для  получения среднего значения.

variance

[out]  Переменная для  получения дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для  получения коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для  получения коэффициента эксцесса.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.