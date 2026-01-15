Ошибки, баги, вопросы - страница 3460
Лично я считаю это неправильной реализацией, но понимаю, что MetaQuotes и некоторые другие пользователи могут не считать это проблемой.
Но я благодарю вас за ваши комментарии.
I personally consider it an incorrect implementation, but I understand that MetaQuotes and some other users may not consider this an issue.
But, I thank you for your comments.
всё ок...
указатель в mql это не указатель в C++. Вообще принципиально разные вещи и ближе к syntax sugar
Без разницы, что внутри. Синтаксис кривой, когда объект и указатель друг другу присваиваются.
Совсем ерунда.
Ого, я не думал, что такое вообще скомпилируется.
Господа разработчики (или кто-нибудь), объясните пожалуйста, почему объект с id 2 удален два раза, а объект с id 1 не удалялся:
Господа разработчики (или кто-нибудь), объясните пожалуйста, почему объект с id 2 удален два раза, а объект с id 1 не удалялся:
Без присваивания все удаляется норамльно:
А с присваиванием - чудеса.
А с присваиванием - чудеса
почему объект с id 2 удален два раза, а объект с id 1 не удалялся:
Сначала SecondObject, затем Object (поля которого скопированы из SecondObject). Как со структурами.
Очевидно, приватные поля копируются при присвоении.
Сначала SecondObject, затем Object (поля которого скопированы из SecondObject).
Точно, спасибо, я не подумал, что поля копируются.
Warning бы хотя бы. Как по мне, плохо, что компилятор совсем игнорирует такое:
Может и не нужон он - интернет ваш перегруженный по дефолту оператор присваивания для классов?😄
Кому нужон - пусть сам себе явно перегрузит😄
Так ведь получше будет - уже не компилируется откровенная ерунда:
А в других языках тоже оператор присваивания для классов перегружается по дефолту (вопрос к тем, кто программирует на других языках)?
[EDIT]
Для структур то оно нормально - у них указателей нет.
А вот в случае с классами это препятствует дополнительным проверкам со стороны компилятора
