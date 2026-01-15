Ошибки, баги, вопросы - страница 3462
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот скрипт алертит, когда во вкладке Journal Тестера меняется количество записей.
Если нажимать на кнопку Start при активной Journal-вкладке, то скрипт правильно алертит.
Если же выбрана другая вкладка, то алерта нет, пока не переключишься на Journal.
Как заставить обновляться Journal, когда он не выбран (или выбрать его, чтобы он обновился)?
Прошу помощи по WinAPI.
Этот скрипт алертит, когда во вкладке Journal Тестера меняется количество записей.
Если нажимать на кнопку Start при активной Journal-вкладке, то скрипт правильно алертит.
Если же выбрана другая вкладка, то алерта нет, пока не переключишься на Journal.
Как заставить обновляться Journal, когда он не выбран (или выбрать его, чтобы он обновился)?
Решено через WM_LBUTTONDOWN.
Нет предупреждений, что переменные не используются.
Потому, что они инициализированы.
Потому, что они инициализированы.
Инициализированы и не используются.
Инициализированы и не используются.
Я не могу объяснить почему так. Это из личных наблюдений. Проверьте.
В английском разделе Доминик Эгерт обнаружил ошибку MT5, при которой пользовательские индикаторы не выпускаются, даже если OnInit() возвращает «INIT_FAILED» (или « INIT_PARAMETERS_INCORRECT »).
Я также подтвердил ошибку в МТ5 и обнаружил, что она корректно работает на МТ4.
In the English section, a MT5 bug has been identified by Dominik Egert where Custom Indicators are not released even when OnInit() returns "INIT_FAILED" (or "INIT_PARAMETERS_INCORRECT").
I also confirmed the bug in MT5 and found that it works correctly on MT4.
В английском разделе Доминик Эгерт обнаружил ошибку MT5, при которой пользовательские индикаторы не выпускаются, даже если OnInit() возвращает «INIT_FAILED» (или « INIT_PARAMETERS_INCORRECT »).
Я также подтвердил ошибку в МТ5 и обнаружил, что она корректно работает на МТ4.
In the English section, a MT5 bug has been identified by Dominik Egert where Custom Indicators are not released even when OnInit() returns "INIT_FAILED" (or "INIT_PARAMETERS_INCORRECT").
I also confirmed the bug in MT5 and found that it works correctly on MT4.
подтверждаю, есть такой баг
даже при обновлении на последнюю бета версию ЕСТЬ
и это баг, это АБЗАЦ :-) где хоть минимальные авто-тесты ????
как такое могло пройти
как такое могло пройти
MQ не используют индикаторы.