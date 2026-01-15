Ошибки, баги, вопросы - страница 3454
Не равносильна. В первом случае вызывается не operator=(), а конструктор.
И не конструктор класса A, а конструктор указателя, который должен принимать только указатель.
В MQL конечно есть неявное приведение указателя к объекту, но при инициализации указателя этого делать ни в коем случае нельзя!
1. У указателя нет конструктора
2. Неявное приведение не спрашивает у Вас разрешение (можно\нельзя) - оно либо есть - либо нет
3. И где пример подтверждающий Вашу теорию? - мой пример вот:
Если бы компилятор не смог создать код, то он выдал бы ошибку
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2024.01.17 07:34
И если даже пользователи с опытом не могут элементарно этого понять, то что уже говорить о начинающих, что лишний раз подтверждает ошибочность Вашего утверждения:
В 1ом случае компилятор сообщает об ошибке, а во 2ом - нет. Почему? Да потому, что во 2ом вызывается (*) путем неявного приведения указателя к объекту. А то, что в данном случае это некорректно - это вопрос уже не к компилятору, а к пользователю
В этом и ошибка, что ошибка должна быть, а её нет.
Эта тема как раз для сообщений об ошибках.
Доказательства нужны, что должна быть ошибка, а не просто слова
Выше я привел пример, который все объясняет
Доказательства нужны, что должна быть ошибка, а не просто слова
Выше я привел пример, который все объясняет
Я бы этот пример разложил на другие две строки:
В C++ мы можем создать переменную типа ссылка.
Фактически это тот же указатель, который ведёт себя как объект, но не при инициализации.
В MQL неявное разыменование указателя превращает его в ссылку.
Поэтому логично что он будет вести себя так же.
b4127, это правильно, что компилятор не ругается?
Правильно:
потому, что в (1) случае результат true, а во (2) - false
Putnik 2024.01.18 15:22 #34530
В добавок к моему сообщению.
Не удается одновременно взять несколько линий за одну точку(2), и перемещать их вместе. В МТ4 такое возможно. В МТ5 запрещено, что ли?
truncation of constant value
Предупреждает: "Усечение константы"
Подозреваю..., все та же история, с примагничиванием.