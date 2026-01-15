Ошибки, баги, вопросы - страница 3459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Koldun Zloy, 2024.01.18 16:33
Для однозначности нужно просто запретить неявное разыменование указателя при создании указателя.
Похоже, проблема одной природы.
Похоже, проблема одной природы.
Думаю, не должно быть там ошибки. Там все законно.
Указатели объектов (ссылка)
Ну а если программист решил потерять таким образом указатель, то кто ж ему виноват😄
Что то опять форматирование слетело. Нижняя строчка поста "в карман / нарушение \ ответить" была справа, стала слева. Стало хуже читать на компе. вин7 хром.
Думаю, не должно быть там ошибки. Там все законно.
Ну а если программист решил потерять таким образом указатель, то кто ж ему виноват😄
В Вашем примере объект в принципе можно удалить.
А разрешать создавать временный объект при помощи new нет никакого смысла, так как его в принципе удалить невозможно.
Там все законно.
Ну ерунда же.
(Автоматический русский перевод применен из оригинального английского текста)
(Automated Russian translation applied from original English text)
Ну ерунда же.
Совсем ерунда.
Совсем ерунда.
всё ок...
указатель в mql это не указатель в C++. Вообще принципиально разные вещи и ближе к syntax sugar
вас попутывает A1-- :-)
input group "Group 1"
Почему вы считаете это ошибкой?
Это давно уже так.
Если запустить скрипт из справки к IndicatorParameters, он сразу показывает, что input group является полноценным параметром индикатора, который нужно передавать во входные параметры функции iCustom()
А разрешать создавать временный объект при помощи new нет никакого смысла, так как его в принципе удалить невозможно.
При большом желании удалить то можно
Другое дело, что у программиста не должно возникать желания использовать new в подобном месте.
Warning лишним бы не был, я согласен.