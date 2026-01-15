Ошибки, баги, вопросы - страница 3466
Если индикатор будет выгружаться при INIT_FAILED, то график будет терять индикатор при переключении с рабочего счета на другой и обратно.
Let's say the user has configured his chart with an indicator, where the indicator only works on a certain account.
If the indicator is unloaded at INIT_FAILED, then the chart will lose the indicator when switching from a working account to another and back.
Agree. - But the return value must be reflected in the journal, just like the experts.
Изменить: см. этот пример кода...
Невозможно удалить. OnDeInit не вызывается
Перезагружаю терминал и получаю потерю индикатора. Вы так хотите?!
И та же логика, которую вы представили, может быть применима и к советнику (EA). Это не убедительный аргумент.
I reboot the terminal and get a loss of the indicator. Is that what you want?!
Нет. Я хочу, чтобы он вел себя последовательно. Также попробуйте мой пример кода.
OnDeInit не вызывается
Результат.
Советник торгует, у него гораздо выше требования к безопасности, чем у индикатора.
Это же субъективная вещь.
Разработчик должен сам решить, как он хочет поступать в различных случаях.
Так же, как и в советниках, можно при желании намеренно продолжать выполнение и управлять отключениями или другими ситуациями, не завершая работу советника.
То же самое можно сделать и с индикаторами. Это не должно быть принудительным. Программист должен контролировать, как он хочет справиться с ситуацией.
Терминал должен обеспечивать одинаковое поведение как советников, так и индикаторов, как это реализовано в МТ4.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией в плане логики, хотел уточнить, частое ли это явление.
Суть, у разных ДЦ код работы с ордерами работает корректно, и вот у одного (лицензия в РФ и название на F) непонятная ситуация, проявляется редко:
1. При нахождении цены рядом с TP получаю ошибку 10029 (Ордер или позиция заморожены) при попытке закрыть позицию по рыночной цене.
2. Получаю ошибку 10016 (Неправильные стопы в запросе) при попытке удалить отложенный ордер.
По мне так это вообще не законные действия, запрещающие закрываться по рынку и убирать отложку.
И, если с первой ситуацией я справился - ожидая, пока цена не уйдёт подальше, то со второй ситуацией - не понимаю, что делать.
Не могу понять, что не так с ценой.
Если дело опять в "Уровень стопов"(который установлен 110 в спецификации), то почему код ошибки не соответствующий ситуации?
Более того, как обрабатывается ситуация при использовании iCustom() или ChartIndicatorAdd() , если индикатор не дает сбоя?
Как советник, использующий эту функцию, узнает, что индикатор недействителен, если об этом не сообщается?