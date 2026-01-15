Ошибки, баги, вопросы - страница 3464
Отрицательный ноль.
Да, ноль бывает отрицательным, что подтверждается результатом (4)
При этом сохраняется равенство (3)
Сразу видно, что Вы, Алексей, не кодили ни в VS Code, ни в JetBrains
Зато у меня были женщины с другим размером. А теперь я довольствуюсь тем что осталось со мной.
Не такая уж и проблема в этих переменных.
Объединил для наглядности, все вместе:
Объединил, все вместе (заодно исправив у себя неточность, допущенную при последующем редактировании):
Если это структура, то "l" не инициализируется.
Да, union
Кстати - из того примера следует, что анонимные struct\union\class допустимы - там U один раз появилось и в дальнейшем не используется. Хотя в Документации прямо сказано, что анонимно нельзя, но есть противоречивый пример:
В одном случае есть ошибка при компиляции, а в другом - нет
А какая принципиальная разница?
Ну какая же она анонимная, если у неё имя "U"?
имелось ввиду, что U можно было бы и не писать, т.е. запрет анонимности устарел
имелось ввиду, что U можно было бы и не писать, т.е. запрет анонимности устарел