Ошибки, баги, вопросы - страница 3458
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И как он помогает создать переменную с таким же именем как у компилируемого файла?
StringSplit с разделителем '.' и получением [0] элемента из массива даст вам имя которое уже преобразуете в переменную
Возможно ли для такой конструкции получить название файла без расширения?
Сейчас вместо Var подставляется Test6.mq5, а хотелось бы - Test6.
Попробуй вот так сделать. Макрос вы не можете использовать для создания имени в классе, по крайне мере у меня не получилось, а вот получить имя файла и сохранить на стадии инициализации класса получилось.
пример скрипта:
StringSplit с разделителем '.' и получением [0] элемента из массива даст вам имя которое уже преобразуете в переменную
__FILE__, __FUNCTION__, __FUNCSIG__ - это строковые константы
А какая принципиальная разница?
Вы читать умеете?
Признаться, я сам не правильно прочитал.
Сижу ломаю голову, как решить задачу.
Была мысль, имя файла задавать без расширения. Но тогда компиляция не производится. При нажатии "Компиляция" ничего не происходит, от слова "совсем".
Из разумных мыслей такая:
Все ровно же потом компилировать? Т.е., не выделять "имя_файла" из __FILE__, а задать его первой строкой, и дальше использовать.
Вы читать умеете?
Умею и автор вопроса написал его так: Возможно ли для такой конструкции получить название файла без расширения?
Matrix/Vector sort seems not to work?
From the ref (https://www.mql5.com/en/docs/matrix/matrix_manipulations/matrix_sort):
Кажется, матричная/векторная сортировка не работает?
Из ссылки (https://www.mql5.com/en/docs/matrix/matrix_manipulations/matrix_sort):
вызывает здесь (Win 10, MT5 b. 4153) ошибку:/ causes here (Win 10, MT5 b. 4153) the error:
Same if I try it with a matrix :(
То же самое, если я попробую сделать это с матрицей :(
Даже редактор не знает m.Sort для автоматического завершения и предложения параметров :(
PS:
Why does the BSearch exists only for Arrays bur not for Matrices?
Почему BSearch существует только для массивов, но не для матриц?
Что то опять форматирование слетело. Нижняя строчка поста "в карман / нарушение \ ответить" была справа, стала слева. Стало хуже читать на компе. вин7 хром.
Что то опять форматирование слетело. Нижняя строчка поста "в карман / нарушение \ ответить" была справа, стала слева. Стало хуже читать на компе. вин7 хром.
Выделяю 10 файлов .mq5, нажимаю открыть, а открывается в редакторе хорошо если 2-3.
У кого-то проблема такая тоже наблюдается\воспроизхводится?