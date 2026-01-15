Ошибки, баги, вопросы - страница 3456

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Кроме этого:

Ctrl+Y — Показать скрыть разделители периодов

Ctrl+T — Показать\скрыть окно «инструменты»

Ctrl+R — Показать\скрыть окно «Тестер стратегий»

Ctrl+N — Показать\скрыть окно «Навигатор»

Ctrl+I — Показать список индикаторов

Ctrl+U — Показать список инструментов

Ctrl+F — Показать перекрестие

Ctrl+Z — Отменить удаление объекта (сразу после удаления) потом может не сработать…

Что ещё, сразу не помню. Но это не всё…

Опаньки. Спасибо за инфу. Облажался.
 
Nikolai Semko #:
Опаньки. Спасибо за инфу. Облажался.

Вот ещё, но это для MetaEditor. Себе скачал и держу отдельным файлом.

С уважением, Владимир.

 
Nikolai Semko #:
Опаньки. Спасибо за инфу. Облажался.

Это берётся отсюда и других менюшек

и постепенно запоминается.

 

Как программно подлезть к этим настройкам?


Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Как программно подлезть к этим настройкам?

Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?

Никак, и это правильно...

 
Vladimir Pastushak #:

Никак, и это правильно...

Чего тут правильного?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Как программно подлезть к этим настройкам?


Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?

Так уж и быть, сделаю вам :)
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Так уж и быть, сделаю вам :)

Весьма любезно с Вашей стороны! Спасибо!

 
MrBrooklin #:

Вот ещё, но это для MetaEditor. Себе скачал и держу отдельным файлом.

С уважением, Владимир.

(В продолжение темы)

При редактировании в MetaEditor курсор бегает "запоминая" вертикальную колонку. Это можно выключить??

Чтоб было, как в "Блокноте" -- если улетел влево, то там и остался.

 
Почему WebRequest() не идёт через прокси сервер?
1...344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463...3696
Новый комментарий