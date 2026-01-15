Ошибки, баги, вопросы - страница 3456
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кроме этого:
Ctrl+Y — Показать скрыть разделители периодов
Ctrl+T — Показать\скрыть окно «инструменты»
Ctrl+R — Показать\скрыть окно «Тестер стратегий»
Ctrl+N — Показать\скрыть окно «Навигатор»
Ctrl+I — Показать список индикаторов
Ctrl+U — Показать список инструментов
Ctrl+F — Показать перекрестие
Ctrl+Z — Отменить удаление объекта (сразу после удаления) потом может не сработать…
Что ещё, сразу не помню. Но это не всё…
Опаньки. Спасибо за инфу. Облажался.
Вот ещё, но это для MetaEditor. Себе скачал и держу отдельным файлом.
С уважением, Владимир.
Опаньки. Спасибо за инфу. Облажался.
Это берётся отсюда и других менюшек
и постепенно запоминается.
Как программно подлезть к этим настройкам?
Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?
Как программно подлезть к этим настройкам?
Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?
Никак, и это правильно...
Никак, и это правильно...
Чего тут правильного?
Как программно подлезть к этим настройкам?
Понимаю, что только с помощью dll, но может кому то это удалось?
Так уж и быть, сделаю вам :)
Весьма любезно с Вашей стороны! Спасибо!
Вот ещё, но это для MetaEditor. Себе скачал и держу отдельным файлом.
С уважением, Владимир.
(В продолжение темы)
При редактировании в MetaEditor курсор бегает "запоминая" вертикальную колонку. Это можно выключить??
Чтоб было, как в "Блокноте" -- если улетел влево, то там и остался.