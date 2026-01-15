Ошибки, баги, вопросы - страница 3461
Где про этот синтаксис почитать?
Нет якоря на странице, чтобы прям на этот раздел ссылку дать.
Перейдите по этой ссылке:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#final_class
И скрольте вверх, там будет заголовок "Спецификатор delete":
всё ок...
указатель в mql это не указатель в C++. Вообще принципиально разные вещи и ближе к syntax sugar
вас попутывает A1-- :-)
Если путаю, то укажите конкретно где и что я путаю, а если не можете указать, то нечего понапрасну балаболить
В документации про это прямо сказано:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes#delete
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Yuriy Bykov, 2024.01.24 21:06
В документации
Там (тут) хорошие примеры по передаче объектов в функцию.
Но я не понимаю, почему не упомянуто про передачу указателя в качестве простого типа - без ссылки. Именно так делаю, когда нужно хранить копию указателя:
В подобных случаях считаю, что такой вариант лучше, чем передача по ссылке.
Потому, что если метод принимает объект по ссылке, а сам объект изначально с POINTER_DYNAMIC, то получается + 2 излишних преобразования (указатель -> объект -> указатель):
Лично я долго передавал по ссылке, а потом получал указатель. Потому, что не знал, что можно просто передать указатель.
А какая принципиальная разница?
Вопрос по сайту. При попытке прикрепить ex4 в работе выскакивает ошибка:
Что это может означать?
Вопрос решен. Файл прикрепился.
Выделяю 10 файлов .mq5, нажимаю открыть, а открывается в редакторе хорошо если 2-3.
У кого-то проблема такая тоже наблюдается\воспроизхводится?
Проблема диагностировалась- на стороне MetaEditor, он стал медленнее открывать файлы на процессоре годичной давности, и ещё на 2-ух.
Если кто может- подскажите сходу альтернативные редакторы, с подсветкой синтаксиса.
https://www.mql5.com/ru/forum/445195/page2#comment_46407341