Ошибки, баги, вопросы - страница 3465

Просьба поправить движок блога.

Меняю прикрепленный к записи файл на новый. После обновления записи скачивается все равно старый.

 
Maxim Kuznetsov #:

подтверждаю, есть такой баг

даже при обновлении на последнюю бета версию ЕСТЬ

и это баг, это АБЗАЦ :-) где хоть минимальные авто-тесты ????

как такое могло пройти

Так было всегда. После возврата ненулевого значения из OnInit (в частности INIT_FAILED) индикатор остаётся на графике, но не получает событий Calculate (то есть OnCalculate не отрабатывает). Делали специально, чтобы индикаторы не пропадали с графиков, например, в случае отсутствия связи с торговым сервером

 
fxsaber #:

Отрицательный ноль.

b4158, порядок входных влияет на результат MathMin/MathMax.

// #include <TypeToBytes.mqh>

void OnStart()
{
  double d = -0.0;
  
//  ArrayPrint(_R(d).Bytes); //   0   0   0   0   0   0   0 128
  Print(d); // -0.0
  
  Print(MathMin(0, d)); // -0.0
  Print(MathMin(d, 0)); //  0.0

  Print(MathMax(0, d)); // -0.0
  Print(MathMax(d, 0)); //  0.0
}
Строка для поиска: Uluchshenie 081.
 
fxsaber #:

b4158, порядок входных влияет на результат MathMin/MathMax.

Строка для поиска: Uluchshenie 081.

В чём проблема отрицательного нуля? Ни в чём. Орицательный нуль спокойно сравнивается с обычным нулём

 
Slava #:

В чём проблема отрицательного нуля? Ни в чём. Орицательный нуль спокойно сравнивается с обычным нулём

union.

 
fxsaber #:

union.

&7FFFFFFFFFFFFFFF

 
Slava #:

&7FFFFFFFFFFFFFFF

fxsaber #:

порядок входных влияет на результат MathMin/MathMax.

 

Все сделки сделаны советником, а в отчете Manual?


Из отчета терминала.

 
Glory #:

It has always been this way. After returning a non-zero value from OnInit (in particular, INIT_FAILED), the indicator remains on the chart, but does not receive Calculate events (that is, OnCalculate does not work). This was done specifically so that the indicators would not disappear from the charts, for example, in the event of a lack of connection with the trading server

Пожалуйста, посмотрите этот пост:

https://www.mql5.com/en/forum/461408#comment_51952236

Obviously bug in indicators OnInit() return value effect
Obviously bug in indicators OnInit() return value effect
  • 2024.01.28
  • www.mql5.com
It seems return value of indicators is not being respected by terminal. It works for Experts, but not for indicators...
 
Slava # : Так было всегда. После возврата ненулевого значения из OnInit (в частности INIT_FAILED) индикатор остаётся на графике, но не получает событий Calculate (то есть OnCalculate не отрабатывает). Делали специально, чтобы индикаторы не пропадали с графиков, например, в случае отсутствия связи с торговым сервером

Это абсолютно смешно (не вы, я имею в виду MetaQuotes).

Если на МТ4 оно работает корректно, то это не фича — это явный баг. Это даже не объяснено в документации, а объясняется так, как это практикуется в реализации МТ4.

Когда советник выходит из строя, он также удаляется с графика. Почему бы индикатору не следовать той же процедуре?

That is absolutely ridiculous (not you, I mean MetaQuotes).

If it works correctly on MT4, then it is not a feature — it is a blatant bug. It is not even explained in the documentation, and it is explained in the way it is practice in the MT4 implementation.

When an EA fails, it is also removed from the chart. Why would an indicator not follow the same procedure.

