Просьба поправить движок блога.
Меняю прикрепленный к записи файл на новый. После обновления записи скачивается все равно старый.
подтверждаю, есть такой баг
даже при обновлении на последнюю бета версию ЕСТЬ
и это баг, это АБЗАЦ :-) где хоть минимальные авто-тесты ????
как такое могло пройти
Так было всегда. После возврата ненулевого значения из OnInit (в частности INIT_FAILED) индикатор остаётся на графике, но не получает событий Calculate (то есть OnCalculate не отрабатывает). Делали специально, чтобы индикаторы не пропадали с графиков, например, в случае отсутствия связи с торговым сервером
Отрицательный ноль.
b4158, порядок входных влияет на результат MathMin/MathMax.Строка для поиска: Uluchshenie 081.
В чём проблема отрицательного нуля? Ни в чём. Орицательный нуль спокойно сравнивается с обычным нулём
union.
&7FFFFFFFFFFFFFFF
порядок входных влияет на результат MathMin/MathMax.
Все сделки сделаны советником, а в отчете Manual?
It has always been this way. After returning a non-zero value from OnInit (in particular, INIT_FAILED), the indicator remains on the chart, but does not receive Calculate events (that is, OnCalculate does not work). This was done specifically so that the indicators would not disappear from the charts, for example, in the event of a lack of connection with the trading server
Пожалуйста, посмотрите этот пост:
https://www.mql5.com/en/forum/461408#comment_51952236
Это абсолютно смешно (не вы, я имею в виду MetaQuotes).
Если на МТ4 оно работает корректно, то это не фича — это явный баг. Это даже не объяснено в документации, а объясняется так, как это практикуется в реализации МТ4.
Когда советник выходит из строя, он также удаляется с графика. Почему бы индикатору не следовать той же процедуре?