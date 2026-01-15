Ошибки, баги, вопросы - страница 3383
Пример такого кода в КБ есть? Или в штатной поставке терминала? Странно это все звучит, мягко говоря, истории про правильное и неправильное. Вроде, большие уже все.
я понимаю Ваш антагонизм, сам в нем прибываю
Правильный, неправильный (говнокод, shit code) - это термин не для программистов-одиночек, как Вы или как я.
Это термин для командной разработки сложных длительных проектов, в которых код каждого участника команды видят и юзают другие, где один программист может уйти, а на смену ему прийти новый, который он будет вынужден окунуться с головой в то, что было написано его предшественником.
Более того, для программистов одиночек этот термин тоже становится актуальным, когда этот программист возвращается к своему коду через несколько лет.
Говнокод (неправильный) - это вовсе не означает неработающий или неэффективный код. Напротив, самые элегантные (в плане размера и производительности) коды часто оказываются говнокодистыми, так как такой код никто, кроме самого их творца, не может изменить (поддерживать).
Я сам, когда есть выбор между высокопроизводительным говнокодом и "правильным" кодом, чаще выберу первое.
Мне правильнее было бы в моем предыдущем посте слова правильный, неправильный взять в кавычки.
Здесь в КБ не видел 100% правильного кода (возможно потому, что не часто смотрю в чужой код), но в других языках видел (особенно Java очень ревностна к шаблонизации и стилю). Даже все творения Игоря Кима процедурные.
Впрочем, кстати, у Карпутова видел вполне "правильный" код.
Хотя, думаю, вполне законно можно назвать "правильным" кодом большинство встроенных библиотек от MQ.
Например:
Наверное все же должен быть компромис, когда добротно говнокодить можно в своих строго private методах, а в остальном, все должно быть красиво и читаемо для стороннего наблюдателя.
"Правильное" ООП - это исскуство! Когда правильно все - кол-во классов, их имена, иерархия, их методы (защищенные,приватные и публичные), оформление (отступы) и комментарии.
Для меня в работах этого автора недостижимый мною ООП-стиль программирования, которым могу только восхищаться, но не в состоянии понять его.
Возможно, это результат его профильного образования и огромного опыта. Это, как пример, вроде, "правильного" ООП, но совсем не очевидного.
Там очень хорошо выстроена архитектура, но моя низкая компетенция не позволяет ее увидеть в коде.
Что же касается тех же "позиций в деструкторе" - это проста одна из реализаций, а не иной уровень владения ООП. Как Вы выразились, "говнокод" одиночки.
Сам активно использую виртуальные функции, деструкторы, наследования, перегрузки, статические поля классов, сборщики, синглтоны, указатели на объекты, указатели на функции, шаблоны, макросы и т.д. Но это все равно остается "говнокодом", только несколько сложнее. Использую удобные ООП-возможности для реализации, но в голову не придет это назвать ООП-парадигмой иного уровня понимания.
ЗЫ Trade-библиотека, как стиль, видится избыточной ООП-оберткой. Если ее заставить работать, станет "говнокодом", потому что количество торговых нюансов зашкаливает. Сейчас в ней нет ничего из этого (возможности наследования не помогут), к сожалению. И это одна из причин, почему она читается столь легко.
Вы наверное пока не встречали настоящего говнокода… (без кавычек).
Ах, понимаю о чем Вы.
Да, поначалу тяжело преодолеть психологический барьер, но со временем и начинаешь "решать задачу, а не писать код"
Процедурный стиль изначально ближе к жизни просто. Это реализация алгоритма, а не описание алгоритма без привязки к реализации. Как собрать табуретку это уже реализация алгоритма.
Читабельность кода не причем, и на бейсике командами проекты делались, комменты и правильная организационная структура работы.
Поэтому действительно трудно начать решать задачу с описания алгоритма как сущности без привязки к месту)))
Процедурный вариант с классами, это Алгоритм, смотрим что можно разбить на функции, классы, что бы было удобней и реализация в коде.
Типовой, описательный подход ООП, для меня это сперва описание алгоритма как сущности, с логичной разбивкой по повторяемости, и потом его использования где только можно)
Не претендуя на истину, мое восприятие)
экспортируемая функция библиотеки Shuffle.ex5:
вызов функции из библиотеки функции с неправильно объявленным аргументом
вызовет зависание с последующим падением терминала.
обратная ситуация, когда в библиотеке аргумент по ссылке а вызываем по значению так же вызывает зависание терминала и падение, но в этом случае терминал всё же успевает вывести в лог экспертов следующее:
если успеть увидеть это, то можно понять причину проблемы, причем в логах Експерты не сохраняется записей о проблеме а в логах Журнал сохраняется следующее:
2023.09.09 11:11:08.989 Exception C0000005 at 00007FF7310D062E read to FFFFFFFFFFFFFFFF
наверное нужна какая то защита в терминале от подобного некорректного вызова функций из библиотеки.
Кто-то заметил статистически разницу между тестами/оптимизаций на ssd и hdd?
Прогонял вчера часть советников, сделал тестов 80, разница в пользу hdd в основном по быстроте, иногда ssd NVMe но разницы выигрыша ssd NVMe очень минимальны, а hdd выигрывал с большей разницей.
Подскажите тогда в каких конкретно задачах ssd быстрее hdd чтобы можно было это отследить и мне.
P.S. 1 сферу нашёл теоретически и на практике увидел разницу но хочу и ваши варианты услышать независимые.
Подскажите пожалуйста, как расчитывается лот при копировании. По балансу или по эквити? (со счёта провайдера на счёт подписчика)
Добрый вечер!
Детали (с примерами и так далее) - см пост #9
Если в ME строка длинней 3277 с учетом комментария "//", то строка исчезает (становится невидимой)...
//12321..1321321