Ошибки, баги, вопросы - страница 3379
Почему линии начинаются не с 1 и выходят за пределы рисунка???
Количество необходимых вычислений можно оценить по исходнику этой функции.
В последнем build 3902 появилась какая то трудноуловимая ошибка при компиляции - если параметрический макрос расположен много раньше применения то выдается какая то несуществующая абсурдная ошибка, а если его продублировать непосредственно перед применением, то все нормально - не смог с ходу разобраться
Проверил - эта ошибка и раньше была, а в build 3902 проявилась по совпадению - удалил пару неиспользуемых макросов и порядковый номер макроса, на котором возникает ошибка сместился с неиспользуемого на используемый макрос
Не понял, я не нашёл CGraphic в родителях LineChart.mqh.
А при чём тут количество вычислений?
Ваш ответ слишком краткий, для моего понимания. Сделайте его пожалуйста чуть чуть более развёрнутым.
Сравнил исходники обеих библиотек. Такое ощущение, что в самой LineChart слишком мало вычислений. Будто не дописана до рабочего состояния.
Без воспроизведения поправить не смогут, наверное.
Понятно. Спасибо. Я то думал это я делаю, что то не так.
Читал статью "Статистические распределения вероятностей в MQL5", код там немного устарел, чуть чуть поправил-заработало,
а вот выбранный способ визуализации у меня не захотел работать, вот и решил по быстренькому сделать визуализацию с помощью LineChart.mqh,
но если ошибки вылазят даже при минимальном наборе данных, то лучше и не пытаться ничего делать на этой библе.
Без воспроизведения поправить не смогут, наверное.
Простого кода не смог вычленить
Еще особенность: перед проблемным макро должно быть макро с вычислением и обязательно в скобках, например так:
Извините, это мой машинный перевод на русский, за которым следует английский оригинал:
Функция OnTradeTransaction () вызывается от 1 до 4 раз для одной и той же сделки, в зависимости от сделки. Согласно образцу советника (из MQ) с OnTradeTransaction() из https://www.mql5.com/en/docs/event_handlers/ontradetransaction , отдельные шаги бронирования в пределах торгового ордера суммируются советником (или ручной заказ), если они происходят в течение одной секунды:
Это сложно, очень сложно и фактически невозможно использовать в советнике, которому требуется только OnTradeTransaction() для подтверждения торговых приказов на сервер и реализованных значений:
за которым следует вызов с trans.Ord_State = STATE_STARTED, снова order=#2. Кто и как должен в этом разобраться?
Все это заставило меня искать более простое решение, вместо того, чтобы ждать, пока пройдут различные шаги и этапы, когда они могут произойти. Чтобы упростить работу советника (и написать об этом статью), я просто хочу использовать билеты ордера и/или позиции через PositionSelectByTicket(ulong Ticket) или OrderSelect(ulong Ticket) для запроса значений открывать позиции или отложенные ордера и обновлять их для дальнейших целей. Кроме того, время и билет сохраняются как статические переменные, поэтому дальнейшая обработка не происходит при повторном вызове OnTradeTransaction() в течение 1 секунды с тем же билетом.
Вот макет OnTradeTransaction() всего из 12 строк и пример других функций моей идеи:
Как уже было сказано, это будет работать ТОЛЬКО в том случае, если значения соответствующей открытой позиции или отложенного ордера больше НЕ изменяются между последующими вызовами OnTradeTransaction() в терминале. Другими словами: поступает ли измененная позиция/ордер до или с первым вызовом (после ORDER_STATE_STARTED – но даже это не первый вызов!) OnTradeTransaction() в терминале, или они все еще изменяются/обновляются после первого вызова OnTradeTransactio() относительно этого заказа ?
Ожидалось: "ABCD"