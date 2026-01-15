Ошибки, баги, вопросы - страница 3389

Aleksei Skrypnev #:

Что за ошибка терминала?

В чём может быть причина- отчёт windows о сбое.

Это переполнение стека по недостатку памяти. Упала .NET виртуальная среда.

Не используйте .NET DLL в роботах или индикаторах - все это всегда было, есть и будет падуче по сути(терминал не виноват).

Еще раз повторю совет - уменьшите количество агентов, выставленных в MQL5 Cloud Network и при локальных тестах ни в коем случае не ставьте более 12 ядер из 24.

 
Renat Fatkhullin #:

Это не я задавал вопрос.
Ники действительно похожи)
 
Aleksandr Slavskii #:
Это не я задавал вопрос.
Ники действительно похожи)

Попробовали мной предложенный вариант решения проблемы?

 
Renat Fatkhullin #:

Еще раз повторю совет - уменьшите количество агентов, выставленных в MQL5 Cloud Network и при локальных тестах ни в коем случае не ставьте более 12 ядер из 24.

не ставьте более 12 ядер из 24.

1. Этот совет применим только к 24+ ядерным процессорам? (То есть если например 8/16 ядер то ставить можно все 8/16 ядер)?

2. В моём случае просто на сервере крутятся терминалы и вылетело с такой ошибкой. И на нём есть терминалы, с где советник использует dll -тот же советник обновлялка статистики от myfx.

3. У меня есть предположение что если увеличить оперативную память, то подобного рода ошибок станет меньше. Есть в этом смысл?

(В журнале событий заметил предупреждения windows про нехватку виртуальной памяти)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я дико извиняюсь, но я не понял, что нужно сделать, поэтому решил промолчать)

 
Aleksei Skrypnev #:

1. Этот совет применим только к 24+ ядерным процессорам? (То есть если например 8/16 ядер то ставить можно все 8/16 ядер)?

2. В моём случае просто на сервере крутятся терминалы и вылетело с такой ошибкой. И на нём есть терминалы, с где советник использует dll -тот же советник обновлялка статистики от myfx.

3. У меня есть предположение что если увеличить оперативную память, то подобного рода ошибок станет меньше. Есть в этом смысл?

(В журнале событий заметил предупреждения windows про нехватку виртуальной памяти)

Лимитировать надо по совокупной памяти, оставляя для агентов клауда минимум по 2 гб на ядро.

Ну и не забывать оставлять пространство как для операционки, так и для своих запускаемых программ.

 
Aleksandr Slavskii #:

Я дико извиняюсь, но я не понял, что нужно сделать, поэтому решил промолчать)

На скрине отключены локальные агенты, но есть те, что в локальной сети - Вы можете добавить свой IP и с агентом работать как с находящимся в локальной сети.


 
Вылетает MT5 для MacOS когда открываю маркет
 
Aleksey Vyazmikin #:

Теперь понял)

Ну да решение выглядит логично. 

Одно НО, теперь котировки дублируются не только терминал + тестер, а терминал + тестер + папка с агентами.

Жёсткий диск будет забиваться котировками намного быстрее.

Субъективно оптимизация идёт медленнее, но это понятно, в терминале участвовали в оптимизации и виртуальные ядра, а в локальных агентах только реальные.

Но это субъективная оценка, сравнительные тесты я не проводил.

 
Почему после компилировать файл с формат ex5 не получается.  Orrors 0, warnings 0
