Ошибки, баги, вопросы - страница 3348
Всем привет. Как сделать, чтобы были доступны колонки "Старт", "Шаг", "Стоп"? Чтобы сделать оптимизацию и прогонку советника.
Выбрать режим оптимизации и еще слева от параметра галочку поставить.
Выбрать режим оптимизации и еще слева от параметра галочку поставить.
При запуске визуального тестирования окно тестера находится вот в таком положении:
И вот, после каждого запуска, чтобы добраться до полосы прокрутки логов, нужно или жать на кнопку, чтобы развернуть окно тестера, или сдвигать его мышкой.
Тестер обычно запоминает последнее положение и размер окна, но бывают сбои.
Можно попробовать вручную подкорректировать файл C:\Users\Isrander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\config\metatester.ini
Первые строчки этого файла у меня меняются при закрытии окна тестера (если менял положение или размер окна).
Кстати да, у меня тоже не запоминает, было развернутое окно во весь экран или на часть экрана, каждый раз открывает полусвёрнутым.
Хотя нет, запоминать он пытается. При закрытии окна записывает Type=3, но открывает всё равно, как будто Type=1. Хз почему.
Но зато хорошо запоминает предыдущий размер и положение. значит надо закрывать окно в таком положении, чтоб в следующий раз оно открывалось удобно)
По идее, неплохо бы убедиться, что МТ и SQLite используют одну и ту же русскую локаль. Но не подскажу, как именно.
Хорошо бы.
Уважаемые сотрудники MQ, будет ли ответ по существу?
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, почему в журнале показана данная ошибка?
Вы там наверное, кроме подписки на сигнал еще и свою какую-то торговлю ведете на этом счете (или у вас с провайдером разные типы счетов).
Потому что некоторые позиции соответствуют позициям как у сигнал-провайдера, а некоторые - нет.
Сильно лагает окно с большим количеством объектов.
Например, после теста с большим количеством сделок образуется 50000 объектов стрелок и линий. Начинает лагать даже тогда, когда включаешь перекрестие.
Во-первых, зачем перерисовывать все объекты во время движения перекрестья, когда ничего не меняется?
Во-вторых, все равно очень медленное перерисовывание. Такого не должно быть. На глаз почти 1 секунда - перерисовка.
Вот, специально, написал короткий демонстрирующий индикатор на основе канваса, в котором при рисовании даже 100 тысяч подобных стрелок (в два раза больше, чем на Гифке выше) лагов никаких нет. Код прикладываю.
Я уже давно указываю на очень серьезные лаги в интерфейсе и причина давно известна, но полный игнор.
Компания MQ провела гигантскую работу и создала мощную платформу, но подобные косяки очень бросаются в глаза и отпугивают многих клиентов.
Я то же столкнулся с тормозами, перекинул видео карту на более мощную и тормоза пропали. Хотя изначально видео карта стояла не слабая.
Возможно у Вас несколько мониторов и видик не вытаскивает их все. У меня проблема именно в этом...