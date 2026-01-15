Ошибки, баги, вопросы - страница 3348

Всем привет. Как сделать, чтобы были доступны колонки "Старт", "Шаг", "Стоп"? Чтобы сделать оптимизацию и прогонку советника.
Файлы:
92ecn8kruw2.png  9 kb
 
Выбрать режим оптимизации и еще слева от параметра галочку поставить.

 
Спасибо!
 
При запуске визуального тестирования окно тестера находится вот в таком положении:


И вот, после каждого запуска, чтобы добраться до полосы прокрутки логов, нужно или жать на кнопку, чтобы развернуть окно тестера, или сдвигать его мышкой.

Тестер обычно запоминает последнее положение и размер окна, но бывают сбои.

Можно попробовать вручную подкорректировать файл C:\Users\Isrander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\config\metatester.ini

Первые строчки этого файла у меня меняются при закрытии окна тестера (если менял положение или размер окна).

[Window]
Fullscreen=0
Type=1
Left=726
Top=183
Right=1519
Bottom=715
LSave=726
TSave=183
RSave=1519
BSave=715
Sheet_139_left=2512
Sheet_139_top=270

Кстати да, у меня тоже не запоминает, было развернутое окно во весь экран или на часть экрана, каждый раз открывает полусвёрнутым.

Хотя нет, запоминать он пытается. При закрытии окна записывает Type=3, но открывает всё равно, как будто Type=1. Хз почему.

Но зато хорошо запоминает предыдущий размер и положение. значит надо закрывать окно в таком положении, чтоб в следующий раз оно открывалось удобно)

 
Хорошо бы.

Уважаемые сотрудники MQ, будет ли ответ по существу?

 
Приветствую. Создал сегодня личный кабинет MQL 5. При регистрации использовал ВПН. Система автоматически определила мою страну Польша. Но в настройках изменить её я не могу. Скажите пожалуйста, как это сделать?
 

Приветствую!
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, почему в журнале показана данная ошибка?

 
Там написано, что позиции у вас не соответствуют позициям сигнал-провайдера.
Вы там наверное, кроме подписки на сигнал еще и свою какую-то торговлю ведете на этом счете (или у вас с провайдером разные типы счетов).
Потому что некоторые позиции соответствуют позициям как у сигнал-провайдера, а некоторые - нет.
 

Сильно лагает окно с большим количеством объектов.
Например, после теста с большим количеством сделок образуется 50000 объектов стрелок и линий. Начинает лагать даже тогда, когда включаешь перекрестие. 


Во-первых, зачем перерисовывать все объекты во время движения перекрестья, когда ничего не меняется? 
Во-вторых, все равно очень медленное перерисовывание. Такого не должно быть. На глаз почти 1 секунда - перерисовка.


Вот, специально, написал короткий демонстрирующий индикатор на основе канваса, в котором при рисовании даже 100 тысяч подобных стрелок (в два раза больше, чем на Гифке выше) лагов никаких нет. Код прикладываю.





Я уже давно указываю на очень серьезные лаги в интерфейсе и причина давно известна, но полный игнор. 
Компания MQ провела гигантскую работу и создала мощную платформу, но подобные косяки очень бросаются в глаза и отпугивают многих клиентов. 

Файлы:
akwzksnnmc0ji.mq5  9 kb
iCanvas_CB.mqh  58 kb
 
Я то же столкнулся с тормозами, перекинул видео карту на более мощную и тормоза пропали. Хотя изначально видео карта стояла не слабая.

Возможно у Вас несколько мониторов и видик не вытаскивает их все. У меня проблема именно в этом... 

