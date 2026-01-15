Ошибки, баги, вопросы - страница 3344
Чтобы сравнивать с ней для своих нужд.
Всем привет. Как дать советнику максимально возможную цену на графике, куда цена не доберется? И максимально низкую?
Максимальная DBL_MAX и минимальная DBL_MIN
... минимальная DBL_MIN
Я бы минимальную обозначил в -DBL_MAX памятуя как нефть ниже нуля ушла не так давно.
Я бы минимальную обозначил в -DBL_MAX памятуя как нефть ниже нуля ушла не так давно.
Оно и так отрицательное
Оно и так отрицательное
Оно и так отрицательное
Ты путаешь знак мантиссы и порядка/экспоненты.
Сегодня не 1-е апреля.
Ты путаешь знак мантиссы и порядка/экспоненты.
Сегодня не 1-е апреля.
DBL_MIN
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double
2.2250738585072014e-308
В двух словах объясни
.