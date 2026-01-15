Ошибки, баги, вопросы - страница 3344

Всем привет. Как дать советнику максимально возможную цену на графике, куда цена не доберется? И максимально низкую?
Чтобы сравнивать с ней для своих нужд.
 
The Vitalya #:
Всем привет. Как дать советнику максимально возможную цену на графике, куда цена не доберется? И максимально низкую?
Чтобы сравнивать с ней для своих нужд.

Максимальная DBL_MAX и минимальная DBL_MIN

 
Спасибо!
 
Я бы минимальную обозначил в -DBL_MAX памятуя как нефть ниже нуля ушла не так давно.

 
Оно и так отрицательное

DBL_MIN

Минимальное положительное значение, которое может быть  представлено типом double

2.2250738585072014e-308

DBL_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом double

1.7976931348623158e+308
 
:)))
 
Ты путаешь знак мантиссы и порядка/экспоненты.
Сегодня не 1-е апреля.

 
Alexander Sevastyanov #:

Ты путаешь знак мантиссы и порядка/экспоненты.
Сегодня не 1-е апреля.

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, –
Папа решает, а Вася сдает?!

Я не Вася, но тоже не силён в таких тонкостях математики… В двух словах объясни и прекратим этот флуд.

 
Я не Вася, но тоже не силён в таких тонкостях математики… В двух словах объясни и прекратим этот флуд.

DBL_MIN

Минимальное положительное значение, которое может быть  представлено типом double

2.2250738585072014e-308
 
