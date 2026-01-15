Ошибки, баги, вопросы - страница 3342
Не сомневаюсь, интерес в том, с чего так.
Ну извини, ничего личного. Не плохо было-бы разобраться в причине… Я сейчас менял язык терминала, так без перезапуска язык не меняется. А после перезапуска печатает как положено, аглицкий, после очередного изменения и перезапуска опять печатает русский…
Разница по времени конечно большая, но проблему даже не в этом.
Проблема в том, что если число переборов больше чем (точно не помню), то автоматически включается генетика и никто меня об этом не спрашивает!!!
А то, что у меня 7 серверов на каждом по 24 агента и они вполне себе могут потянуть полный перебор, даже большого количества проходов, никого это не волнует.
А мне нужен результат, а как его получить, с мягко говоря, не корректной оптимизацией?
Перезагрузка терминала, не помогла.
Перезагрузка компа, не помогла.
Перезагрузка по языкам, не помогла.
Финский показывает Английский.
Голландский показывает Английский.
И Русский показывает Английский.
Поэтому и был вопрос, к разработчикам, с чего так?
А если торговые функции, будут подобно чудить, как то не весело.
Здравствуйте. Пишу советника. Но при нажатиях кнопок случаются подвисания, т.е. события нажатия кнопок в Ontick(). То есть кнопки дожидаются тика, прежде чем сработать. В других советниках видел, что они работают без привязки к тику, т.е. срабатывают моментально. Как это сделать в моем советнике, чтобы кнопки независимо работали от тиков и тут же реагировали?
Запихнуть создание кнопок в OnInit(), а обработку OnChartEvent()
OnTimer() попробуйте.
https://www.mql5.com/ru/forum/448593/page2#comment_47414791
Запихнуть создание кнопок в OnInit(), а обработку OnChartEvent()
Уже было здесь. Разбивать на диапазоны решение. Квоты ответили вроде, что такой настройки как принудительная полная оптимизация не будет.
Совсем забыл про "разбивать на диапазоны", читал ведь на форуме про это.
Это костыльное решение, результат оптимизации улучшает, но всё равно лучший результат не показывает, как не старайся. Печалька :(
"Квоты ответили вроде, что такой настройки как принудительная полная оптимизация не будет. "
Квоты вообще временами "красавчики", изобрели колесо, но в хз каких целях, сделали его квадратным.
Мне иной раз кажется, что они тупо глумятся над пользователями.
Особенно это заметно, когда они пишут отмазки, почему они не делают размер шрифта цены и времени другим.
Типа это виндозовские окна и мы тут не при чём, это всё настройки винды на размер шрифта влияют.
Во всех окнах (тестер, навигатор, инструменты) нормальный размер шрифта, а в окне графика мелкий. Интересно почему?