Ошибки, баги, вопросы - страница 3342

Anatoliy Lukanin #:

Не сомневаюсь, интерес в том, с чего так.

Ну извини, ничего личного. Не плохо было-бы разобраться в причине… Я сейчас менял язык терминала, так без перезапуска язык не меняется. А после перезапуска печатает как положено, аглицкий, после очередного изменения и перезапуска опять печатает русский…

 
Aleksandr Slavskii #:

Разница по времени конечно большая, но проблему даже не в этом.

Проблема в том, что если число переборов больше чем (точно не помню), то автоматически включается генетика и никто меня об этом не спрашивает!!!

А то, что у меня 7 серверов на каждом по 24 агента и они вполне себе могут потянуть полный перебор, даже большого количества проходов, никого это не волнует.

А мне нужен результат, а как его получить, с мягко говоря, не корректной оптимизацией?

Уже было здесь. Разбивать на диапазоны решение. Квоты ответили вроде, что такой настройки как принудительная полная оптимизация не будет. 
И саберовскими библами потом можно обработать отчеты.
 
Alexey Viktorov #:

Перезагрузка терминала, не помогла.

Перезагрузка компа, не помогла.

Перезагрузка по языкам, не помогла.

Финский показывает Английский. 


Голландский показывает Английский. 

И Русский показывает Английский.

Поэтому и был вопрос, к разработчикам, с чего так?

А если торговые функции, будут подобно чудить, как то не весело.

 
Возможно ли синхронизировать несколько одинаковых торговых роботов между собой посредством MQL5?
Каждый торговый робот работает на своем VPS. Активно торгует только один из них, другие только "слушают".
Если активный робот пропадает, активным становится другой торговый робот и в активном режиме будет до тех пор пока не восстановится первый торговый робот.
 
Здравствуйте. Пишу советника. Но при нажатиях кнопок случаются подвисания, т.е. события нажатия кнопок в Ontick(). То есть кнопки дожидаются тика, прежде чем сработать. В других советниках видел, что они работают без привязки к тику, т.е. срабатывают моментально. Как это сделать в моем советнике, чтобы кнопки независимо работали от тиков и тут же реагировали?
 
The Vitalya #:
Запихнуть создание кнопок в OnInit(), а обработку OnChartEvent()

 
The Vitalya #:
События

OnTimer() попробуйте.

 
The Vitalya #:
https://www.mql5.com/ru/forum/448593/page2#comment_47414791

 
Vitaly Muzichenko #:

Запихнуть создание кнопок в OnInit(), а обработку OnChartEvent()

Помогло! Большое спасибо! Чудо!
 
Valeriy Yastremskiy #:
Совсем забыл про "разбивать на диапазоны", читал ведь на форуме про это.

Это костыльное решение, результат оптимизации улучшает, но всё равно лучший результат не показывает, как не старайся.  Печалька :(


 "Квоты ответили вроде, что такой настройки как принудительная полная оптимизация не будет. "  

Квоты вообще временами "красавчики", изобрели колесо, но в хз каких целях, сделали его квадратным. 


Мне иной раз кажется, что они тупо глумятся над пользователями.

Особенно это заметно, когда они пишут отмазки, почему они не делают размер шрифта цены и времени другим.

Типа это виндозовские окна и мы тут не при чём, это всё настройки винды на размер шрифта влияют.

Во всех окнах (тестер, навигатор, инструменты)  нормальный размер шрифта, а в окне графика мелкий. Интересно почему? 

