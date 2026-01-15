Ошибки, баги, вопросы - страница 3535

Баг. У активированного поля ввода (OBJ_EDIT) снизу появляется белая полоса:


Объект "Поле ввода". Примечание Координаты точки привязки задаются в пикселях. Можно выбрать угол привязки "Поля ввода" из...
 
Anatoli Kazharski #:

Баг. У активированного поля ввода (OBJ_EDIT) снизу появляется белая полоса:

Мне очень интересно, сейчас тоже набегут некоторые товарищи? - и скажут, что это вовсе не баг, так как в справке явно не указано, что белого поля снизу быть не должно...

 
Aleksandr Slavskii #:

Почему не должна стартовать? Должна.

В справке написано так:

"Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет."

В справке указано https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ontesterinit

OnTesterInit

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации в тестере стратегий. Существуют два варианта функции.

Версия с возвратом результата

int  OnTesterInit(void);

Возвращаемое значение

Значение типа int, ноль означает успешную инициализацию эксперта, запущенного на графике перед началом оптимизации.

Приоритетным является использование вызова OnTesterInit() с возвратом результата выполнения, так как этот способ позволяет не только выполнить инициализацию программы, но и вернуть код ошибки в случае досрочного прекращения оптимизации. Возврат любого значения, отличного от INIT_SUCCEEDED (0), означает ошибку и оптимизация запущена не будет.

Версия без возврата результата оставлена только для совместимости со старыми кодами. Не рекомендуется к использованию

void  OnTesterInit(void);

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации в тестере стратегий...
 
Rashid Umarov #:

В справке указано https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ontesterinit

Рашид, я тоже ссылался на справку, но на справку в терминале.

От куда ж мне было знать, что "здесь читайте здесь не читайте здесь я рыбу заворачивал".

Поэтому попросил вот в этом посте, чтоб разработчики актуализировали русскую справку в терминале.

Так как она расходится с актуальной справкой на которую ссылаетесь вы.

 
С последним обновлением терминала MT4 перестал работать/добавляться на график советник которым я торговал. Что делать?
 

Не могу запустить ни один советник в тестере

билд


 
Vitaly Muzichenko #:

Не могу запустить ни один советник в тестере

У меня, похоже, периодически такое случается уже давно, помогает перезапуск терминала.

 
Yuriy Bykov #:

У меня, похоже, периодически такое случается уже давно, помогает перезапуск терминала.

не помогает

 
Aleksandr Slavskii #:

Рашид, я тоже ссылался на справку, но на справку в терминале.

От куда ж мне было знать, что "здесь читайте здесь не читайте здесь я рыбу заворачивал".

Поэтому попросил вот в этом посте, чтоб разработчики актуализировали русскую справку в терминале.

Так как она расходится с актуальной справкой на которую ссылаетесь вы.

Забыл указать где это несоответствие.

Вот здесь:

несоо

 

Приветствую.

Есть несколько серверов Win 2016 с программой MetaTester build 4330-4360 на каждом от 80 до 200 ядер.


Запускаю длительные тесты стратегий на 60000 и более проходов. С некоторого времени столкнулся со странным перераспределением тестов между ядрами на сетевых агентах тестирования. С начала теста все задания распределяются поровну между ядрами, но потом происходит "магия" и задачи перераспределяются по неведомому алгоритму, например, на одном ядре может быть 10 задач тестирования, на другом 180. И еще есть проблема перед самым окончанием тестирования: на сетевых агентах задания все выполнились успешно, а на локальных ядрах продолжается расчет нескольких десятков или сотен заданий и они на сетевые агенты уже не перераспределяются.


Если в настройки добавить функцию с запретом перераспределения задач между ядрами - было бы здорово или как-то исправить проблему по другому.

