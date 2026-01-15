Ошибки, баги, вопросы - страница 3535
Баг. У активированного поля ввода (OBJ_EDIT) снизу появляется белая полоса:
Мне очень интересно, сейчас тоже набегут некоторые товарищи? - и скажут, что это вовсе не баг, так как в справке явно не указано, что белого поля снизу быть не должно...
Почему не должна стартовать? Должна.
В справке написано так:
"Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет."
В справке указано https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/ontesterinit
Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации в тестере стратегий. Существуют два варианта функции.
Версия с возвратом результата
int OnTesterInit(void);
Возвращаемое значение
Значение типа int, ноль означает успешную инициализацию эксперта, запущенного на графике перед началом оптимизации.
Приоритетным является использование вызова OnTesterInit() с возвратом результата выполнения, так как этот способ позволяет не только выполнить инициализацию программы, но и вернуть код ошибки в случае досрочного прекращения оптимизации. Возврат любого значения, отличного от INIT_SUCCEEDED (0), означает ошибку и оптимизация запущена не будет.
Версия без возврата результата оставлена только для совместимости со старыми кодами. Не рекомендуется к использованию
void OnTesterInit(void);
Рашид, я тоже ссылался на справку, но на справку в терминале.
От куда ж мне было знать, что "здесь читайте здесь не читайте здесь я рыбу заворачивал".
Поэтому попросил вот в этом посте, чтоб разработчики актуализировали русскую справку в терминале.
Так как она расходится с актуальной справкой на которую ссылаетесь вы.
Не могу запустить ни один советник в тестере
билд
У меня, похоже, периодически такое случается уже давно, помогает перезапуск терминала.
не помогает
Забыл указать где это несоответствие.
Вот здесь:
Приветствую.
Есть несколько серверов Win 2016 с программой MetaTester build 4330-4360 на каждом от 80 до 200 ядер.
Запускаю длительные тесты стратегий на 60000 и более проходов. С некоторого времени столкнулся со странным перераспределением тестов между ядрами на сетевых агентах тестирования. С начала теста все задания распределяются поровну между ядрами, но потом происходит "магия" и задачи перераспределяются по неведомому алгоритму, например, на одном ядре может быть 10 задач тестирования, на другом 180. И еще есть проблема перед самым окончанием тестирования: на сетевых агентах задания все выполнились успешно, а на локальных ядрах продолжается расчет нескольких десятков или сотен заданий и они на сетевые агенты уже не перераспределяются.
Если в настройки добавить функцию с запретом перераспределения задач между ядрами - было бы здорово или как-то исправить проблему по другому.