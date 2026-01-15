Ошибки, баги, вопросы - страница 3343
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совсем забыл про "разбивать на диапазоны", читал ведь на форуме про это.
Это костыльное решение, результат оптимизации улучшает, но всё равно лучший результат не показывает, как не старайся. Печалька :(
"Квоты ответили вроде, что такой настройки как принудительная полная оптимизация не будет. "
Квоты вообще временами "красавчики", изобрели колесо, но в хз каких целях, сделали его квадратным.
Мне иной раз кажется, что они тупо глумятся над пользователями.
Особенно это заметно, когда они пишут отмазки, почему они не делают размер шрифта цены и времени другим.
Типа это виндозовские окна и мы тут не при чём, это всё настройки винды на размер шрифта влияют.
Во всех окнах (тестер, навигатор, инструменты) нормальный размер шрифта, а в окне графика мелкий. Интересно почему?
Не думаю, просто анализ мощности оборудования внутри терминала нужен, а это по сути не тривиальная задача. То что терминал получает о системе, процессоре, памяти это тексты а не цифры и получается тексты надо как то обработать а появление нового оборудования нужно мониторить что бы понять предел мощности оборудования пользователя и где поставить настройку на принудительную генетику что бы не подвесить полной оптимизацией.
Год не занимался тяжёлой оптимизацией в тестере стратегий.
По ощущениям после включение AVX производительность не возросла, но существенно увеличился нагрев процессора, а значит и энергопотребление.
Есть у кого наблюдения на этот счет? Или почувствовали прирост существенный?
Можно ли при компиляции отключить AVX и сравнить результат?
Не думаю, просто анализ мощности оборудования внутри терминала нужен, а это по сути не тривиальная задача. То что терминал получает о системе, процессоре, памяти это тексты а не цифры и получается тексты надо как то обработать а появление нового оборудования нужно мониторить что бы понять предел мощности оборудования пользователя и где поставить настройку на принудительную генетику что бы не подвесить полной оптимизацией.
Это решается простым добавление чекбокса "настройки для продвинутых пользователей" и не надо ничего проверять, сам нажал, сам виноват, что комп повис.
Но я так же понимаю, что для этого нужно вносить изменения в пользовательские соглашения, которые никто не читает пока не наступит какое нибудь не хорошее обстоятельство.
А при наступлении не хорошего обстоятельства, народ может обратиться в суд. А это в любом случае не желательно.
А может мне действительно обратится в суд? Ну типа метаквоты нарушают моё конституционное право свободы выбора)))
Шансов выиграть дело ноль, но заставит задуматься.
Я как то пол года платил адвокату, чтоб он в судах кошмарил одну контору.
Причём задачи выиграть дело, не ставилось.
Просто для того, чтоб люди в следующий раз задумались, а стоит ли им переходить мне дорогу.
Вот и здесь пусть задумаются, а стоит ли им думать за других людей.
Хотя нет. Из за одной оптимизации отдавать кому то деньги не стану.
Но мысль интересная)
Это решается простым добавление чекбокса "настройки для продвинутых пользователей" и не надо ничего проверять, сам нажал, сам виноват, что комп повис.
Но я так же понимаю, что для этого нужно вносить изменения в пользовательские соглашения, которые никто не читает пока не наступит какое нибудь не хорошее обстоятельство.
А при наступлении не хорошего обстоятельства, народ может обратиться в суд. А это в любом случае не желательно.
А может мне действительно обратится в суд? Ну типа метаквоты нарушают моё конституционное право свободы выбора)))
Шансов выиграть дело ноль, но заставит задуматься.
Я как то пол года платил адвокату, чтоб он в судах кошмарил одну контору.
Причём задачи выиграть дело, не ставилось.
Просто для того, чтоб люди в следующий раз задумались, а стоит ли им переходить мне дорогу.
Вот и здесь пусть задумаются, а стоит ли им думать за других людей.
Хотя нет. Из за одной оптимизации отдавать кому то деньги не стану.
Но мысль интересная)
Чекбокс не решает задачу защиты от дурака.)
Согласен.
Но не понимаю почему ориентироваться нужно на дурака?
Почему дураки имеют приоритет перед не дураками?
Ладно, это риторические вопросы. На этом заканчиваю офтоп.
Всем доброго времени суток!
Случайно обнаружился косяк, MetaQuotes (кий) терминал не распознает язык терминала?
Открыт терминал на Русском, а по принту English, с чего так?
Терминал перезагружали после смены языка?
Терминал перезагружали после смены языка?
Пока не перегрузишь терминал, язык менюшек останется прежний. А на снимках чётко видно что язык русский.
Какая тут беда сложно судить… Я всё перепроверил, у меня всё без проблем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2023.06.21 18:42
Ну извини, ничего личного. Не плохо было-бы разобраться в причине… Я сейчас менял язык терминала, так без перезапуска язык не меняется. А после перезапуска печатает как положено, аглицкий, после очередного изменения и перезапуска опять печатает русский…
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Ivan Titov, 2023.06.21 09:14
Аналогичная ошибка. Разработчики с тех пор как-то продвинулись в ее исправлении?
Не в курсе.
у меня 7 серверов на каждом по 24 агента и они вполне себе могут потянуть полный перебор, даже большого количества проходов, никого это не волнует.
Аналогично вижу целесообразным advanced-режим GUI-тестера.