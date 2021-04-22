Ошибки в советнике.
ошибка из автовалидатора маркета?
Доброе утро!
При запуске столкнулась с такого характера ошибками
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 438 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2019.02.01 01:05:00 failed instant buy 0.4 XAUUSD перепробовала все рекомендации, ничего дельного не выходит. Подскажите, может кто сталкивался или знает, что делать в таком случае. Заранее спасибо.)
это(выделенное красным) все, что содержится в отчете автовалидатора?
может там еще что-то было?
приложите скрин отчета автовалидатора пожалуйста
это(выделенное красным) все, что содержится в отчете автовалидатора?
может там еще что-то было?
приложите скрин отчета автовалидатора пожалуйста
вот все что было
нормализацию стопов проводите?
размер стопа не должен быть меньше спреда, стоп уровни тоже проверьте
нормализацию стопов проводите?
размер стопа не должен быть меньше спреда, стоп уровни тоже проверьте
Нормализация стопов -это добавление в код чего-то?
OrderSend(_Symbol,OP_BUY,f_lot(), SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),Slippage, NormalizeDouble(stop,_Digits),//нормализация NormalizeDouble(take,_Digits), Komment,MagicNumber,0,clrBlue);
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброе утро!
При запуске столкнулась с такого характера ошибками
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 438 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2019.02.01 01:05:00 failed instant buy 0.4 XAUUSD перепробовала все рекомендации, ничего дельного не выходит. Подскажите, может кто сталкивался или знает, что делать в таком случае. Заранее спасибо.)