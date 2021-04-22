Ошибки в советнике.

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Доброе утро!

При запуске столкнулась с такого характера ошибками

test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 438 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2019.02.01 01:05:00 failed instant buy 0.4 XAUUSD перепробовала все рекомендации, ничего дельного не выходит. Подскажите, может кто сталкивался или знает, что делать в таком случае. Заранее спасибо.)

 
ошибка из автовалидатора маркета?
 
Denis Nikolaev:
ошибка из автовалидатора маркета?
Да, оттуда 
 
Anna Korytina:

Доброе утро!

При запуске столкнулась с такого характера ошибками

test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 438 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2019.02.01 01:05:00 failed instant buy 0.4 XAUUSD перепробовала все рекомендации, ничего дельного не выходит. Подскажите, может кто сталкивался или знает, что делать в таком случае. Заранее спасибо.)

это(выделенное красным) все, что содержится в отчете автовалидатора?

может там еще что-то было?

приложите скрин отчета автовалидатора пожалуйста

 
Denis Nikolaev:

это(выделенное красным) все, что содержится в отчете автовалидатора?

может там еще что-то было?

приложите скрин отчета автовалидатора пожалуйста

.

вот все что было

 

неправильные стопы

нормализацию стопов проводите? 

размер стопа не должен быть меньше спреда, стоп уровни тоже проверьте

 
Denis Nikolaev:

неправильные стопы

нормализацию стопов проводите? 

размер стопа не должен быть меньше спреда, стоп уровни тоже проверьте

Нормализация стопов -это добавление в код чего-то? Пишу первый раз советник, много вопросов неизвестных возникает. Надеюсь на Вашу помощь по прохождению валидация успешно)
 
Anna Korytina:
Нормализация стопов -это добавление в код чего-то?  
               OrderSend(_Symbol,OP_BUY,f_lot(),
               SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),Slippage,
               NormalizeDouble(stop,_Digits),//нормализация
               NormalizeDouble(take,_Digits),
               Komment,MagicNumber,0,clrBlue);
              
 
Denis Nikolaev:
Спасибо !
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