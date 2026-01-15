Ошибки, баги, вопросы - страница 3496

Vladimir Pastushak #:

Представленный код у меня работает без проблем но у меня 32 ядерный ПК с 64гб ОЗУ

Я видео записал где показал разработчикам что 4153 все работает а в последующих не работает.

Думаю они разбираются там с проблемой.

Просто трудно представить сколько графических интерфейсов перестанет работать если не поправят баг и выложат в релиз.

ладно, понял, спасибо!

 
В одном случае есть Warning, а в другом - нет: 
class A {
protected:
    class C {}; class D : public C {};
    void f( C& ) {}
};
class B : A {
    void f() {}
    void g1() { C c; f( c ); } //(1)//Warning: deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version
    void g2() { D c; f( c ); } //(2)//нормально
};
void OnStart() {}

А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?

 
A100 #:
В одном случае есть Warning, а в другом - нет:

Некорректное определение зон "видимости" - похоже, текущая системная проблема.

Когда-нибудь будет качественное решение. К сожалению, нет статистики по исправлениям.

 

Баг перевода. Язык английский. Кнопка отмена на русском.

1

 
Roman Poshtar #:

Баг перевода. Язык английский. Кнопка отмена на русском.


Наверное потому что у вас Windows на русском.
 
Sergey Golubev #:
Наверное потому что у вас Windows на русском.

Там, наверное, часть кнопок с Виндовса идет.
Например - это Windows на русском (Windows 11):

..а это Windows 10 на английском:

 
Sergey Golubev #:

Там, наверное, часть кнопок с Виндовса идет.
Например - это Windows на русском (Windows 11):

..а это Windows 10 на английском:

А разве так должно быть? Обновить ведь работает.

Я знаю как работают диалоговые окна. Где то упустили.
 
На других языках тоже самое. Остальные кнопки переводятся без проблем.
 
Sergey Golubev #:
Например - это Windows на русском (Windows 11):

а то что заголовки вкладок About, Common, Inputs и текст в кнопках Load,Save,Reset,OK не транслировались на русский это НОРМАЛЬНО ? а перевёлся только "Cancel" в "Отмена"

просто чехорда..приемлемо либо всё, либо ничего.

Иначе смотрится не-профессионально, как будто кто-то поленился

 
Maxim Kuznetsov #:
а то что заголовки вкладок About, Common, Inputs и текст в кнопках Load,Save,Reset,OK не транслировались на русский

Это у меня Метатрейдер на английском

----------------------

Вот - Windows 10 на английском, и МТ5 на русском (таже картинка):

--------------------

Там просто, наверное - часть стандартных кнопок идет с Виндовса (как OK и Cancel, или OK и Отмена).

