Представленный код у меня работает без проблем но у меня 32 ядерный ПК с 64гб ОЗУ
Я видео записал где показал разработчикам что 4153 все работает а в последующих не работает.
Думаю они разбираются там с проблемой.Просто трудно представить сколько графических интерфейсов перестанет работать если не поправят баг и выложат в релиз.
ладно, понял, спасибо!
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
В одном случае есть Warning, а в другом - нет:
Некорректное определение зон "видимости" - похоже, текущая системная проблема.
Когда-нибудь будет качественное решение. К сожалению, нет статистики по исправлениям.
Баг перевода. Язык английский. Кнопка отмена на русском.
Наверное потому что у вас Windows на русском.
Там, наверное, часть кнопок с Виндовса идет.
Например - это Windows на русском (Windows 11):
..а это Windows 10 на английском:
А разве так должно быть? Обновить ведь работает.Я знаю как работают диалоговые окна. Где то упустили.
а то что заголовки вкладок About, Common, Inputs и текст в кнопках Load,Save,Reset,OK не транслировались на русский это НОРМАЛЬНО ? а перевёлся только "Cancel" в "Отмена"
просто чехорда..приемлемо либо всё, либо ничего.
Иначе смотрится не-профессионально, как будто кто-то поленился
а то что заголовки вкладок About, Common, Inputs и текст в кнопках Load,Save,Reset,OK не транслировались на русский
Это у меня Метатрейдер на английском
----------------------
Вот - Windows 10 на английском, и МТ5 на русском (таже картинка):
--------------------
Там просто, наверное - часть стандартных кнопок идет с Виндовса (как OK и Cancel, или OK и Отмена).