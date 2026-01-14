Ошибки, баги, вопросы - страница 1604
Символьные ссылки в помощь.
Спасибо, буду изучать.
Ошибка при компиляции
А что в этой строке должно было быть иное?
Нафига указатель на базовый класс приводить к производному? Даже если это пустые классы. Занудствовать ради чего?
Сильно хочется - можно не задумываясь везде пихать динамик-каст.
Господа разработчики, подскажите как «охладить пыл» агентов тестирования? Занимаюсь EA на основе нейронных сетей. Круглые сутки ядра процессора – 100% загрузки, когда жара дома – комп выключается. Поставил программу для «удушения агентов» но они (агенты) сильнее.
Как агентам ЗАПРЕТИТЬ принимать задачи из Облака?
Задачи не из облака, задачи моего оптимизатора.
Тогда можно некоторых агентов (как на своём компьютере, так и в локальной сети) отключать. Таким образом отключенные агенты не будут получать задания, а значит процессор будет загружен не на 100%:
Спасибо, кажется помогает (смотрю по температуре)
А "нежнее" способов нет? Т.Е. Чтобы все работали например на 50% ?
Конечно есть. Вот он :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Karputov Vladimir, 2016.06.19 14:44
Шутка.
А вообще Вы можете управлять режимом энергосбережения на своём компьютере - но этот софт должен идти от производителя материнской карты. Выставите там экономичный/экологичный режим и Ваш компьютер будет работать не быстрее смартфона. У разных производителей по разному, но частота процессора падает существенно.