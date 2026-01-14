Ошибки, баги, вопросы - страница 1604

Sergei Vladimirov:
Символьные ссылки в помощь.
можно подробнее, по шагам
Anton Zverev:
Спасибо, буду изучать.
Приведенный пример в справке понятен. Но не очевидно совсем, где это может быть полезно.
A100:

Ошибка при компиляции

А что в этой строке должно было быть иное?

const B *b1 =             (const B *)( a ); //error: 'const' - unexpected token

Нафига указатель на базовый класс приводить к производному? Даже если это пустые классы. Занудствовать ради чего?

Сильно хочется - можно не задумываясь везде пихать динамик-каст.

 
Что-то не могу установить терминал МТ5 - требует сразу настройки прокси сервера логин и пароль, а где их взять то так сразу...))
 

Господа разработчики,  подскажите как «охладить пыл» агентов тестирования? Занимаюсь EA на основе нейронных сетей. Круглые сутки ядра процессора – 100%  загрузки, когда жара дома – комп выключается. Поставил программу для «удушения агентов» но они (агенты) сильнее.   

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Как агентам ЗАПРЕТИТЬ принимать задачи из Облака?
 
Karputov Vladimir:
Как агентам ЗАПРЕТИТЬ принимать задачи из Облака?
Задачи не из облака, задачи моего оптимизатора. 
 
Aliaksandr Yemialyanau:
Тогда можно некоторых агентов (как на своём компьютере, так и в локальной сети) отключать. Таким образом отключенные агенты не будут получать задания, а значит процессор будет загружен не на 100%:

отключаем агентов

 

Спасибо, кажется помогает (смотрю по температуре)

А "нежнее" способов нет? Т.Е. Чтобы все работали например на 50% ? 

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Конечно есть. Вот он :)

Шутка.

 

А вообще Вы можете управлять режимом энергосбережения на своём компьютере - но этот софт должен идти от производителя материнской карты. Выставите там  экономичный/экологичный режим и Ваш компьютер будет работать не быстрее смартфона. У разных производителей по разному, но частота процессора падает существенно.


