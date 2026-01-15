Ошибки, баги, вопросы - страница 3220
Извините за неточность и торопливость. Я имел ввиду открывающую скобку. Должно звучать так: «Попробуйте поставить любую открывающую скобку после 5…».
А вот если поставить в конец, после правой кавычки, то вторая скобка будет поставлена.
Хочу чтобы и в этом случае ставилась пара к открывающей скобке… Давайте назовём это багом…
Закрывающая скобка - всегда в конце и поэтому если справа уже есть символы, то она не ставится - это логично
Еще пример в MetaTrader "параллельных" "непересекающихся" прямых (синяя и красная)
сделайте индикатор рисующий "правильную наклонную" точечками от свечек M5. Вопрос на засыпку - будет ли она прямой на старших ТФ ?
наклонные линии (и их паралелльность тоже) это очень весёлая песня - в чём должен измеряться наклон ? пункт/бар, пункт/минуту_торговли, пункт/24часа, пикселей_вертикаль/горизонталь. В разных инструментах поразному, поэтому линии проведённые через 2 точки имеют право расходится
Вы, просто упёрлись в попытке доказать свою правоту.
Собственно как хотите. «Ждите пожалуйста ответа». Разработчики вряд-ли ответят.
Ну так если справа есть символы, то и кавычки не ставятся… Найдите другой критерий как отличить левую кавычку от правой.
Тогда все просто: Если MetaEditor не может отличить открывающую кавычку от закрывающей, то нужно ставить ВСЕГДА одну кавычку при нажатии "
А когда научится - тогда можно и две ставить
Вы не поняли - вот первоначальные сообщения: через две точки построены две прямые TrendLine и EquidistantChannel. Они не просто параллельны (еще раз: построены через ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ точки) а должны в любом случае совпадать. А по факту при определенном масштабе они расходятся настолько сильно, что 2ая линия достаточно широкого канала EquidistantChannel даже пересекает TrendLine что само по себе нонсенс
А если поняли - Докажите на плоскости - Нобелевская премия по геометрии обеспечена
Символьная строка завершается нулём.
Это и есть критерий, определения конца строки.
Возможно где-то тут, не до конца проработана логика с авто подстановкой.
Так и я о том. Пока код пишется это всё строки которые завершаются нулём… Конец строки — значит надо поставить вторую кавычку. Так-же определяется необходимость поставить закрывающую скобку. Конец строки — ставим… Нет — ставьте сами… Только если у скобок разные коды символов и разные коды клавиш, то у кавычки и код символа, и код клавиши одинаков………… Как определить какую кавычку вы хотите поставить?¿?¿?
Возможно я не правильно выразился.
В текстовом редакторе не ноль используется, а управляющий символ CR, как я понимаю это не совсем ноль.
Ну да ладно это лирика.
Давайте не будем гадать, и оставим это разработчику, он лучше знает.