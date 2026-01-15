Ошибки, баги, вопросы - страница 3220

Alexey Viktorov #:

Извините за неточность и торопливость. Я имел ввиду открывающую скобку. Должно звучать так: «Попробуйте поставить любую открывающую скобку после 5…».

А вот если поставить в конец, после правой кавычки, то вторая скобка будет поставлена.

Хочу чтобы и в этом случае ставилась пара к открывающей скобке… Давайте назовём это багом…

Закрывающая скобка - всегда в конце и поэтому если справа уже есть символы, то она не ставится - это логично

 
A100 #:

Еще пример в MetaTrader "параллельных" "непересекающихся" прямых (синяя и красная)

сделайте индикатор рисующий "правильную наклонную" точечками от свечек M5. Вопрос на засыпку - будет ли она прямой на старших ТФ ?

наклонные линии (и их паралелльность тоже) это очень весёлая песня - в чём должен измеряться наклон ? пункт/бар, пункт/минуту_торговли, пункт/24часа, пикселей_вертикаль/горизонталь. В разных инструментах поразному, поэтому линии проведённые через 2 точки имеют право расходится

 
Sergey Gridnev #:
Вы, просто упёрлись в попытке доказать свою правоту.
Изначально  A100 привел конкретный кейс: выделяет 1 символ и меняет его на другой, но ME меняет этот выделенный символ на 2 символа. Очевидно, это баг.

Это вы упёрлись и никак не хотите показать критерий чем отличается левая кавычка от правой.

Если со скобками всё понятно, то с кавычками не всё так просто. Может вы сможете дать критерий по которому отличаются кавычки?

Собственно как хотите. «Ждите пожалуйста ответа». Разработчики вряд-ли ответят.

 
A100 #:

Закрывающая скобка - всегда в конце и поэтому если справа есть символы, то она не ставится - это логично

Ну так если справа есть символы, то и кавычки не ставятся… Найдите другой критерий как отличить левую кавычку от правой.

 
Alexey Viktorov #:

Это вы упёрлись и никак не хотите показать критерий чем отличается левая кавычка от правой.

Если со скобками всё понятно, то с кавычками не всё так просто. Может вы сможете дать критерий по которому отличаются кавычки?

Собственно как хотите. «Ждите пожалуйста ответа». Разработчики вряд-ли ответят.

Вас не смущает, что левая кавычка уже стоит в строке после замены символа '<' на нее?
 
Alexey Viktorov #:

Ну так если справа есть символы, то и кавычки не ставятся… Найдите другой критерий как отличить левую кавычку от правой.

Тогда все просто: Если MetaEditor не может отличить открывающую кавычку от закрывающей, то нужно ставить ВСЕГДА одну кавычку при нажатии "

А когда научится - тогда можно и две ставить

 
Maxim Kuznetsov #:

сделайте индикатор рисующий "правильную наклонную" точечками от свечек M5. Вопрос на засыпку - будет ли она прямой на старших ТФ ?

наклонные линии (и их паралелльность тоже) это очень весёлая песня - в чём должен измеряться наклон ? пункт/бар, пункт/минуту_торговли, пункт/24часа, пикселей_вертикаль/горизонталь. В разных инструментах поразному, поэтому линии проведённые через 2 точки имеют право расходится

Вы не поняли - вот первоначальные  сообщения: через две точки построены две прямые TrendLine и EquidistantChannel. Они не просто параллельны (еще раз: построены через ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ точки) а должны в любом случае совпадать. А по факту при определенном масштабе они расходятся настолько сильно, что 2ая линия достаточно широкого канала EquidistantChannel даже пересекает TrendLine что само по себе нонсенс

А если поняли - Докажите на плоскости - Нобелевская премия по геометрии обеспечена

 
Alexey Viktorov #:

Ну так если справа есть символы, то и кавычки не ставятся… Найдите другой критерий как отличить левую кавычку от правой.

Символьная строка завершается нулём.
Это и есть критерий, определения конца строки.
Возможно где-то тут, не до конца проработана логика с авто подстановкой.

 
Roman #:

Символьная строка завершается нулём.
Это и есть критерий, определения конца строки.
Возможно где-то тут, не до конца проработана логика с авто подстановкой.

Так и я о том. Пока код пишется это всё строки которые завершаются нулём… Конец строки — значит надо поставить вторую кавычку. Так-же определяется необходимость поставить закрывающую скобку. Конец строки — ставим… Нет — ставьте сами… Только если у скобок разные коды символов и разные коды клавиш, то у кавычки и код символа, и код клавиши одинаков………… Как определить какую кавычку вы хотите поставить?¿?¿?

 
Alexey Viktorov #:

Так и я о том. Пока код пишется это всё строки которые завершаются нулём… Конец строки — значит надо поставить вторую кавычку. Так-же определяется необходимость поставить закрывающую скобку. Конец строки — ставим… Нет — ставьте сами… Только если у скобок разные коды символов и разные коды клавиш, то у кавычки и код символа, и код клавиши одинаков………… Как определить какую кавычку вы хотите поставить?¿?¿?

Возможно я не правильно выразился.
В текстовом редакторе не ноль используется, а управляющий символ CR, как я понимаю это не совсем ноль.
Ну да ладно это лирика.

Давайте не будем гадать, и оставим это разработчику, он лучше знает.

