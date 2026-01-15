Ошибки, баги, вопросы - страница 3470
No, your recommendation to insert IndicatorRelease(indicator_handle);
If you uncomment the selected one, then the handle seems to be there, but CopyBuffer returns only zeros, and with the commented out everything is fine, it returns the current price.
This means we have a bug in OnDeinit and the architecture has nothing to do with it.
Спасибо. Наконец-то кто-то взялся за эту проблему.
Это "Уровень стопов" в спецификации для обеих ситуаций?
Значит в OnDeinit мы имеем баг и архитектура тут ни при чём.
Точнее баг не в OnDeinit, а баг при удалении индикатора с графика, в OnDeinit он даже не заходит.
Индикатор удаляется только после закрытии терминала.
Удивительно, что на других ДЦ я с этим не сталкивался... не так много менял ДЦ за всё время.
А в чём обоснование таких запретов собственно? Ведь это скорей подтверждение кухонности - удобно делать шпильки искусственные.
обоснование не знаю, просто знаю что стопы рядом с отложкой имеют зазор стоплевел, и есть уровень заморозки, если цена подошла к отложке слишком близко то уже ничего не изменить. Видимо ранее столкнулся с заморозкой.
Также проверьте этот код:
Постоянно не удается вызвать OnDeinit при удалении.
Нет, не работает ваша рекомендация вставить IndicatorRelease(indicator_handle);
Никаких проблем. Вам нужно немного въехать в архитектуру, тогда все станет просто сразу.
с верной сигнатурой индикаторы отдавшие INIT_FAILED остаются висеть в списке окна индикаторов.
может быть всего-то ошибка при построении списков индикаторов, кто-же знает :-) нехорошо это..
по идее, отчасти проверить : скрипт/советник/другой_индикатор получающий (и пытающийся использовать) из чарта хендл индикатора, который заведомо ранее выдал INIT_FAILED.
но такие тесты должны были делать MQ и со своей внутренней кухней. У нас только косвенные признаки большого бага
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2024.01.26 23:38Прошу помощи по WinAPI.
Этот скрипт алертит, когда во вкладке Journal Тестера меняется количество записей.
Если нажимать на кнопку Start при активной Journal-вкладке, то скрипт правильно алертит.
Если же выбрана другая вкладка, то алерта нет, пока не переключишься на Journal.
Как заставить обновляться Journal, когда он не выбран (или выбрать его, чтобы он обновился)?
Просьба поделиться скринами панельки Тестера.
Хочется понять, зависят ли ее размеры от конфигурации ОС. Спасибо.