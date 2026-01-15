Ошибки, баги, вопросы - страница 3188
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не помогло. Скажу больше, при смене тф бары которые были нарисованы стираются
Пишешь return true, а код без твоего ведома инициализирует переменную как false.
Наличие проблемы зависит от типа статической переменной, используемой в функции. В основном проблема касается простых типов, включая string. Для последнего проблема может приводить к Memory Leak.
Такое впечатление, что в начале инициализации первой статической переменной выставляется некий флаг, который и не дает инициализироваться другим статическим переменным из функции.
Bugs Mt5 (build 3291) Проблемы в инициализации статических переменных функции, когда та используется для инициализации другой статической переменной.
Пишешь return true, а код без твоего ведома инициализирует переменную как false.
Наличие проблемы зависит от типа статической переменной переменной, используемой в функции. В основном проблема касается простых типов, включая string. Для последнего проблема может приводить к Memory Leak.
Такое впечатление, что в начале инициализации первой статической переменной выставляется некий флаг, который и не дает инициализироваться другим статическим переменным из функции.
Интересно, что если сделать так, то возвращает true. Опасный баг.
MT5 5.00 build 3291 Не работает Print в скрипте
Вывод
MT5 5.00 build 3291 Не работает Print в скрипте
Вывод
MT5 5.00 build 3291 Не работает Print в скрипте
Вывод
Вы вероятно не там ищите. Вкладка "Эксперты", смотрите там.
У меня может банальный вопрос, но что то встрял.
Не отображается короткое имя индикатора в МТ5. Аналогичный индикатор в МТ4 все показывает.
Вот такой OnInit:
В принте имя индикатора пишет.
А вкладка какая?
Вы вероятно не там ищите. Вкладка "Эксперты", смотрите там.
Блин, дико извиняюсь, запарился, действительно в журнале ж смотрю. Где моя внимательность... Пол часа не мог понять почему от индикатора результаты через принт не выводятся.
Проблема подымалась еще два года назад.
Код для наглядности, запускать в debug режиме:
#1 - проблема касается как в окна стека вызовов так и в окна значений переменных;
#2 - проблема касается окна описания ошибок компиляции.
На текущий момент, с точки зрения UX(User Experience) использование namespace просто неюзабельно, необходимо на память запоминать названия десятка функций, ведь ни какая подсказка не всплывает.
В конечном итоге от namespace пришлось отказаться в пользу статических методов класса, где intellisense работает на ура.
Единственный плюс namespace - это "extension namespace definition", но и тут проще реализовывать отсутствующую возможность через include костыли, чем пользоваться namespace в MQL.