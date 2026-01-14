Ошибки, баги, вопросы - страница 1581

Новый комментарий
[Удален]  

SELL STOP и BUY STOP ордера после последнего обновления терминала стали исполнятся в тестере по ценам хая и лоя  , а не по цене установки ордера.Это только в режиме тестирования по ценам открытия, на всех тиках исполняется как и должно.

 
Вот скрины двух тестов одного и того же эксперта с одними и теми же параметрами, разница только в режиме тестирования all ticks и all ticks based on real tick. Терминал ваш 1340,счет ваш. Подскажите на какой из этих тестов можно ориентироваться и показывать клиентам в качестве результатов бектеста. 
Файлы:
2t.png  42 kb
1t.png  41 kb
[Удален]  
Stanislav Dray:
Вот скрины двух тестов одного и того же эксперта с одними и теми же параметрами, разница только в режиме тестирования all ticks и all ticks based on real tick. Терминал ваш 1340,счет ваш. Подскажите на какой из этих тестов можно ориентироваться и показывать клиентам в качестве результатов бектеста. 
На втором скриншоте (1t) вообще качество моделирования не определено. Не похоже, что этот тест вообще по тикам проходил...
 
Alexey Kozitsyn:
На втором скриншоте (1t) вообще качество моделирования не определено. Не похоже, что этот тест вообще по тикам проходил...
Я вроде чётко описал условия тестирования и разницу между тестами специально выделил. Дополнительная информация: машина 2-ядра 32бит,место для истории на диске есть и история подкачалась при старте без проблем,ошибки при тестировании отсутствуют.Период тестирования 2014-2016. Советник не использует увеличение лота(каждый ордер со стоплоссом).
 

Ошибка компиляции

class B {};
template<typename T>
class A : public T {}; //error: 'T' - struct undefined
void OnStart() { A<B> a; }
 
Почему в приложении Forex4you пропала сеть
 
Alexey Kozitsyn:
На втором скриншоте (1t) вообще качество моделирования не определено. Не похоже, что этот тест вообще по тикам проходил...

При тестировании на основе реальных тиков качество истории не анализируется. Ибо незачем.

Посмотрите сколько там тиков по сравнению с режимом "все тики" (где качество 98 процентов)

[Удален]  
Slawa:

При тестировании на основе реальных тиков качество истории не анализируется. Ибо незачем.

Посмотрите сколько там тиков по сравнению с режимом "все тики" (где качество 98 процентов)

Спасибо за объяснения.
 

В copyright отображаются не все символы и не всегда

#property version     "1.0"
#property copyright   "\x00A9 \x263B \x263A"
#property description "\x00A9 \x263B \x263A"

Результат:

 
A100:

В copyright отображаются не все символы и не всегда

Результат:

попробуйте https://www.mql5.com/ru/forum/76979&nbsp;
РЕШЕНО: Нестандартные Символы на графике вместе с текстом ® ©
РЕШЕНО: Нестандартные Символы на графике вместе с текстом ® ©
  • отзывов: 7
  • www.mql5.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий.
1...157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588...3695
Новый комментарий