Ошибки, баги, вопросы - страница 1581
SELL STOP и BUY STOP ордера после последнего обновления терминала стали исполнятся в тестере по ценам хая и лоя , а не по цене установки ордера.Это только в режиме тестирования по ценам открытия, на всех тиках исполняется как и должно.
Вот скрины двух тестов одного и того же эксперта с одними и теми же параметрами, разница только в режиме тестирования all ticks и all ticks based on real tick. Терминал ваш 1340,счет ваш. Подскажите на какой из этих тестов можно ориентироваться и показывать клиентам в качестве результатов бектеста.
На втором скриншоте (1t) вообще качество моделирования не определено. Не похоже, что этот тест вообще по тикам проходил...
Ошибка компиляции
При тестировании на основе реальных тиков качество истории не анализируется. Ибо незачем.
Посмотрите сколько там тиков по сравнению с режимом "все тики" (где качество 98 процентов)
В copyright отображаются не все символы и не всегда
Результат:
В copyright отображаются не все символы и не всегда
Результат: