Надо большим шрифтом и красным выделить) тоже только счас обратил внимание.
А другим - другое... Тогда придётся всю документацию жирным красным шрифтом переписать.
Провести поиск Важных Незаметных посылов документации))))
Юзабилити доков))))
Вообще это важная работа и некоторые реально тратятся на приведение мануалов в максимально доступный и понятный вид. В программировании к сожалению это редкость в документации. ))
О голосовании за опубликованный код.
Голосовать голосуют, но лишь самим голосовальщикам понятно, почему они поставили ту или иную оценку. А ты сиди и догадывайся, что сделал не так. Так и напрашивается необходимость ввести обязательное для заполнения поле с кратким комментарием о выставленной оценке. Всё чаще возникает ощущение, что пришёл искатель бесплатного скрипта, советника или индикатора, не увидел кнопки [БАБЛО] и давай трояки лепить или что похуже, а объяснений ноль. Да, есть под опубликованным кодом возможность оставлять комментарии, но это дело добровольное, мало и редко кто это делает, голосуют и то чаще. Если же в обязательном поле начнут оставлять чушь — лишь бы отделаться поскорее, накладывать временные (для начала) предупредительные санкции на их аккаунты, а белиберду из этого поля тереть к чёртовой прабабушке и отменять результат голосования, иначе рейтинг объективно хорошего продукта может болтаться на дне, оказываясь незаслуженно низким. Если нормальный пользователь решит поискать какой-нибудь бесплатный продукт не по названию или описанию, а по рейтингу, то уж точно не дотерпит доскроллить до кода с невысоким рейтингом и уж тем паче скачать его.
Но эта затея не должна превратиться в завышение рейтинга любого продукта до высокого уровня за счёт вычищения напропалую неугодных низких оценок, я за объективность и порядочную коллективную мотивированную оценку.В конце концов, всегда остаётся возможность не голосовать вовсе при сохранении возможности скачать и протестировать код. Но если полез ставить оценку — будь любезен. А?
Вас устроит ответ «нравится» или «не нравится»? Или вы хотите чтобы вас научили правильно писать? А правильно это как? У каждого свои предпочтения. Получается вы предлагаете навязывание своего мнения…
Вы когда ни будь читали коды fxsaber'a? Лично я больше 3х строк его кода прочесть не могу, голова начинает кружиться. И как оценить такой код? Ведь он работает. И как ни странно работает правильно.
А как оценивают код пользователи далёкие от программирования? Мне это хочется проверить, я поставлю ***** а потом может и выкину за ненадобностью, или из-за неадекватно работающего кода.
В общем вы несёте чушь…
Вас устроит ответ «нравится» или «не нравится»? Или вы хотите чтобы вас научили правильно писать? А правильно это как? У каждого свои предпочтения. Получается вы предлагаете навязывание своего мнения…
Меня вполне устроит ответ, какого функционала не хватило конкретно этому человеку, какие улучшения ему хотелось бы видеть в существующем графическом интерфейсе, всё ли удобно и дружественно расположено и так далее.
Про "правильно писать" — согласен, бесплатный код качают не только для использования по прямому назначению, есть назначение и другое — изучить и познать ЯП MQL, перенять те или иные приёмы программирования, алгоритмы и прочее. Тогда для этого нужно ввести обязательное условие: "голосуете ли Вы за:
а.) работу продукта;
б.) за сам код (простоту, понятность и достаточность комментариев, изящество);
в.) за то и другое?"
Почему мне не надо этого хотеть, если я реально хочу быть в курсе? Это не личная блажь эгоиста. Это необходимо для понимания недостатков и исправления-развития-ускорения работы продукта. На Маркете покупатели куда охотнее взаимодействуют с авторами посредством комментариев, потому что вложили в их продукт кровные. А фрикодер вообще не обязан выдавать продукт, а тем более бесплатно, так что его необходимо уважить дельными комментариями особенно, иначе мотивация к дармовой кодогенерации резко скиснет.
А как оценивают код пользователи далёкие от программирования? Мне это хочется проверить, я поставлю ***** а потом может и выкину за ненадобностью, или из-за неадекватно работающего кода.
вот здесь же у вас ласт везде нулевой.
то что таких тиков несколько в день в 00-00 может связано с неторговыми тиками в моменты котировочной/неторговой сессии.
а что за брокер?
Брокер Ampglobal.
Да, last нулевой, но это не сделка. И функцией SymbolInfoTick он тогда не должен учитываться, как сделка. Тем не менее, он учитывается как сделка, но с ценой исполнения 0. Думаю, это баг в функции SymbolInfoTick.
Я trade.last не использую и не проверяю, но использую trade.ask и trade.bid, и вот их приходится проверять на 0, иначе можно огрести.
Меня вполне устроит ответ, какого функционала не хватило конкретно этому человеку, какие улучшения ему хотелось бы видеть в существующем графическом интерфейсе, всё ли удобно и дружественно расположено и так далее.
а.) работу продукта;
а.) работу продукта;
б.) за сам код (простоту, понятность и достаточность комментариев, изящество)?"
Почему мне не надо этого хотеть, если я реально хочу быть в курсе? Это не личная блажь эгоиста. Это необходимо для понимания недостатков и улучшения-развития продукта.Эти пусть вообще не голосуют, а качают, качают, качают и тестируют себе на радость, а то ещё, быть может, зарабатывают трейдингом с помощью накачанного. Не возбраняется.
Какая разница, какой рейтинг? Может быть, кто-то действительно ожидает другого результата от опубликованного кода. Но может кто-то особо не хочет, чтобы этот код пользовался популярностью, потому что подобное решение есть в Маркете.
Если вы хотите быть честными, попросите их показать, был ли рейтинг размещен кем-то, кто публикует код сам. Это может объяснить то, почему примитивный код от «важного» участника форума оценивается намного лучше, чем код от непопулярного участника форума.
Поскольку я также опубликовала код в CodeBase, я вообще не оцениваю какой-либо другой код. Все эти годы два рейтинга от меня, да и то не знаю какой. Может я случайно нажала.
Какая разница, какой рейтинг? Может быть, кто-то действительно ожидает другого результата от опубликованного кода.
Ожидания связаны с практическим тестированием уже после скачивания и оценкой функционала и/или кода. Но есть пользователи, которые ищут не по названию или описанию продукта, заранее предполагая его суть, качество и ценность, а по рейтингу, полагаясь на коллективное мнение/одобрение, тем более не зря же MetaQuotes учинили возможность сортировки продуктов по рейтингу. Вот именно для таких пользователей чужой готовый рейтинг и важен (хотя и не всегда бывает достаточно много голосов, что понижает степень объективности).
Но может кто-то особо не хочет, чтобы этот код пользовался популярностью, потому что подобное решение есть в Маркете.
Вот тут недопонял. Вы имеете в виду оплачиваемых авторов похожих продуктов, которые не голосуют за аналогичный бесплатный продукт, а то и вовсе намеренно занижают ему оценку, чтобы тот был менее заметен и пользователи продолжали бы покупать у платного автора?
Или Вы о другом? Иная трактовка кажется мне странной, потому как сам фрикодер не может ни занизить, ни завысить себе оценку, ибо нет такой технической возможности. А потому спрятать свой бесплатный продукт на дно у него не получится.
Вы имеете в виду оплачиваемых авторов похожих продуктов, которые не голосуют за аналогичный бесплатный продукт, а то и вовсе намеренно занижают ему оценку, чтобы тот был менее заметен и пользователи продолжали бы покупать у платного автора?
Да идея верная. Но я не говорю, что это так. Теоретически такая возможность просто существует. MetaQuotes могла опубликовать рейтинг самых активных голосующих и их средний выставлений рейтинг. Как говорится, придать прозрачность процессу голосования.